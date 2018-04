La Fira de l'Estudiant consolida el Palau Firal com a seu i vol atraure més centres

«Si al principi de la Fira de l'Estudiant ens haguessin dit que aniria així, ho hauríem firmat amb els ulls tancats». Aquestes paraules són del coordinador de la Fira de l'Estudiant de Manresa, Antoni Cornudella. Aquest dijous assegurava, pletòric, a aquest diari que «enguany s'han complert sobradament totes les expectatives: sobre el nivell de visites; el grau de satisfacció dels centres participants, que descriuen una elevada demanda d'informació per part dels visitants; i pel funcionament del Campus Universitari», que ha tingut, per primer cop, la participació de tota l'oferta universitària de la Catalunya Central.

Tornaran al Palau Firal



Per tot això, l'organització de la fira confirma que l'any vinent tornaran a ser al Palau Firal, una ubicació estrenada l'any passat i que enguany s'ha consolidat i millorat, malgrat que encara té aspectes per polir. Cornudella assenyala que, entre altres coses, «valorem molt poder oferir serveis paral·lels a l'oferta educativa ordinària, com l'espai d'Ampans o el servei de bar, que ens ajuden a complementar el certamen». Malgrat això, el coordinador de la fira és conscient que en el segon any del nou emplaçament «encara ens falta feina per fer i aspectes per millorar de cara a l'any vinent», que «ara hem de parlar amb tots els organitzadors».

Més visitants en el futur?



Un aspecte en el qual la fira té camp per recórrer és el nombre d'alumnes visitants ja que, per una banda, hi ha sis comarques que són presents al certamen mostrant la seva oferta educativa, però només són quatre les que organitzen autobusos per portar-hi alumnes amb els seus instituts. En el cas de l'Anoia i Osona, la xifra d'instituts que hi porten estudiants és residual. Preguntat sobre aquesta qüestió, Cornudella ha admès que «si es pot incrementar el nombre d'instituts, millor», però ha destacat que «no és un tema que depengui fonamentalment de nosaltres, sinó que va més lligat a les voluntats polítiques», fent referència al fet que és l'administració (sovint els consells comarcals) la que assumeix el cost del transport.

La 26a Fira de l'Estudiant va viure dijous la seva última jornada amb els ensenyaments artístics com a protagonistes. Paral·lelament a l'activitat que acollia el Palau Firal, l'Oficina Jove del Bages es va transformar en l'Espai dels Ensenyaments Artístics i, a partir de 2/4 de 10 del matí, va acollir les xerrades de la dissenyadora Miriam Ponsa i els responsables de la firma manresana Killing Weekend, que van explicar als prop de 150 estudiants de batxillerat artístic i d'escoles d'art les seves experiències en el sector de la moda. Paral·lelament, i fins al 19 d'abril, es pot visitar a l'Espai Jove Joan Amades l'exposició d'aquests dissenyadors manresans.





Bona participació



Es calcula que, entre dilluns i ahir, han passat pel certamen entre 3.300 i 3.400 alumnes de secundària de les comarques del Bages, el Berguedà, el Solsonès i el Moianès, que han visitat la fira acompanyats dels seus professors. A aquesta xifra encara caldrà sumar-hi les persones que han visitat la fira lliurement, i que Cornudella ha descrit com a «bona», explicant que, «sobretot a les tardes, venien pares i mares acompanyats dels fills que volien acabar d'aclarir alguns dubtes».

Quant als estands, s'han batut rècords de participació, amb 25 estands, entre els quals s'han repartit 45 centres d'ensenyament.