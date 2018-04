S'acosta la preinscripció a les llars d'infants públiques de Manresa

Les famílies amb nens i nenes d´edats entre 4 mesos i 2 anys tindran fins el dia 30 d´abril per poder fer la seva petició.

Un cop tinguin dia i hora assignats, es podran preinscriure a l'Oficina Municipal d'Escolarització de l´Edifici Infants entre els dies 2 i 11 de maig.

La cita prèvia per sol·licitar plaça a qualsevol de les llars d'infants municipals (L'Estel, La Lluna, Petit Príncep, La Llum i Bressolvent) o de la Generalitat de Catalunya (Picarol, L'Espurna i La Ginesta) es podrà demanar per internet a la web municipal, per telèfon o personalment a l´Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) i a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME).

Així, l´horari d´atenció telefònica serà de 8.30 a 18 h, de dilluns a dijous, i de 8.30 a 14.30 h, els divendres, al 93 878 23 01 o al 010 (des d'un telèfon fix); o bé, de 9 a 14 h, al 93 875 24 85 i 93 875 24 87, de dilluns a divendres.

L´atenció presencial es farà a l'OAC (Pl. Major, 1), de 8.30 a 18h, de dilluns a dijous i de 8.30 a 14.30 h, els divendres; o bé, a l'OME (Ctra. de Vic, 16-Edifici Infants) de 9 a 14 h, de dilluns a divendres.

Un cop les famílies tinguin assignada la cita prèvia, la preinscripció a qualsevol d'aquests centres públics es farà a l'Oficina Municipal d'Escolarització de l´Edifici Infants (ctra. De Vic, 16) entre els dies 2 i 11 de maig, de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h; i dimarts i dijous de 16 a 18 h, sempre d'acord amb la data i hora concertada prèviament.

Els interessats a fer, a més, una preinscripció en un centre privat, podeu adreçar-vos-hi directament en les mateixes dates.

Calendari del procés de preinscripció a les llars d´infants públiques (curs 2018-19)



Sol·licitud de cita prèvia: del 16 al 30 d´abril. Presentació de les sol·licituds de preinscripció: del 2 a l´11 de maig. Data de publicació de llistes: 22 de maig. Termini de reclamació a les llistes: del 22 al 24 de maig. Sorteig per ordenar les sol·licituds en cas d´empat: 24 de maig, a les 13.30 h a l´Oficina Municipal d´Escolarització. Publicació de la llista d´alumnat admès: 1 de juny - Període de matrícula: del 4 al 8 de juny. Igualment, duran el mes d´abril es duran a terme jornades de portes obertes a les diferents llars d´infants.

Jornades de portes obertes