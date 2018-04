Prop d'un milió d'euros per a la segona tanda del pla de xoc per millorar l'espai urbà

L'Ajuntament de Manresa continuarà desenvolupant aquest 2018 el Pla de Millores de l'Espai Urbà que, com l'any passat, preveu una inversió global de prop d'un milió d'euros adreçat a millorar calçades, voreres i accessibilitat i, per primera vegada, parcs infantils, amb un èmfasi especial al parc de la plaça Espanya. Avui, el regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, Jordi Serracanta, ha presentat la primera fase d´aquest pla de xoc que està adreçat a la millora de les calçades.

Serracanta ha anunciat l'aprovació del paquet de treballs que afectaran a 14 vials de la ciutat, que ocupen una superfície d'uns 12.500 m2,i que també inclou actuar en dos emplaçaments addicionals –el carrer del Forn i el camí de la Salut- amb una superfície de 1.500 m2 més. La inversió total d'aquestes actuacions és de 478.688 euros i es fixen amb l'objectiu de donar resposta a les conclusions i recomanacions de l'Auditoria de l'Espai Públic, desenvolupada els anys 2015 i 2016.

D'aquest important paquet de treballs previstos, tretze estan destinats a millorar les calçades de diferents espais de la ciutat; hi haurà també una actuació destinada a la millora dels itineraris de vianants al barri del Xup. A aquestes 14 actuacions, se sumen dues actuacions d´urbanització més integrals al carrer del Forn -que es complementaran amb treballs d'Aigües de Manresa per ampliar la xarxa de clavegueram- i al Camí de la Salut.

El regidor de Qualitat Urbana ha recordat que un cop realitzada l'Auditoria de l'Espai Urbà es va detectar que calien un 15 milions d'euros per millorar els espais de la ciutat "dels quals uns 3,5 milions eren necessaris per actuar de forma més urgent -1 milió en voreres i 2,5 en calçades". Amb aquest objectiu "l'any passat vam invertir un milió d'euros i ara ho tornem a fer. Sabem que aquesta inversió no resol totes les necessitats que tenim i que encara hi ha molt camí per recórrer, però sí que en fem un salt de qualitat important".

Serracanta ha explicat que aquests treballs "els farem amb més del 80% amb recursos propis de l'Ajuntament i la resta amb el suport de la Diputació de Barcelona, i es desenvoluparan durant els mesos de juliol i agost per minimitzar les molèsties al trànsit". El regidor ha afegit que a totes aquestes actuacions previstes s'han de sumar les transformacions importants realitzades i programades que milloren l'entorn de la Bonavista, Viladordis, Via Sant Ignasi, Baixada dels Drets o el Camí de la Gravera".

Actuacions en calçades previstes

Aquestes actuacions de pavimentació estan adreçades a resoldre les irregularitats acusades de la calçada, tant a conseqüència del seu desgast per l´ús com sobretot de l´obertura de rases per diferents serveis en els darrers anys. Es preveu que, un cop engegades, siguin executades en un màxim de 7 setmanes.

Bases de Manresa: Es preveu l´actuació en dos àmbits de la calçada nord de l´avinguda. Una se situa a l´entorn del pont del ferrocarril de la plaça Prat de la Riba i l´altre prop de la plaça de la Creu.

Circumval·lació: L´actuació planteja la millora de la pavimentació d´aquest carrer, entre el carrer Guimerà fins a la meitat del tram horitzontal que assoleix el carrer Canyelles.

Dama: L´actuació se centra en el carrer i també es preveu la millora de l´aparcament que es desenvolupa a la banda est del carrer. En aquest espai es preveu l´enderroc del paviment de formigó existent en determinades parts del recinte, la formació d´una base de tot-u i un acabat de paviment asfàltic.

Fra Jacint Coma i Galí: Es preveu la millora de la pavimentació entre el carrer Montcau i el carrer de la Font dels Capellans on se situa la parada del bus que presenta un estat molt deteriorat.

Guimerà: L´actuació preveu la millora del tram de carrer comprès entre Carrasco i Formiguera i Carrió.

Passeig de Pere III: L´actuació comprèn el tram situat entre la plaça Onze de setembre i el carrer Sèquia.

Pont de Vilomara: Es preveu la millora del paviment entre el carrer Lluis Argemí de Martí i l´avinguda Francesc Macià.

Primer de Maig: Es preveu la intervenció en la rotonda situada al final del carrer i que permet el seu enllaç amb els carrers Aragó, Súria, Sant Josep i Carrasco i Formiguera.

Saleses: Es proposa la intervenció en el tram comprès entre Era Huguet i l´accés a Flors Sirera.

Sant Cristòfol: Es preveu la millora de la pavimentació entre Trieta i Arquitecte Montagut i també la calçada sud del tram comprès entre Trieta i Sant Joan d´en Coll.

Sant Fruitós: Es preveu la intervenció en dos trams concrets del carrer, l´un situat prop del seu enllaç amb el carrer Pujolet i l´altre a la cruïlla del carrer amb el carrer Bruc.

Sèquia: L´actuació proposa la intervenció entre Cerdanya i Rosselló.

Viladordis: La proposta planteja la millora del paviment del tram comprès entre la plaça Pare Oriol i el carrer Providència, inclosa tota la cruïlla amb aquest darrer carrer.

Xup: La proposta preveu la millora de la pavimentació dels recorreguts interiors situats més al sudest del barri Pare Ignasi Puig.



Actuacions al carrer de Forn i Camí de la Salut

A banda de les 14 actuacions de pavimentació, l´Ajuntament preveu dues actuacions d´urbanització més integrals al carrer del Forn i el Camí de la Salut.

Carrer del Forn

El projecte de Millora de la pavimentació i ampliació de la xarxa de clavegueram del carrer Forn té un doble objectiu, per una banda resoldre la problemàtica del carrer quant a l´enfonsament de la seva calçada i, per l´altra, fixar una nova xarxa de clavegueram en el tram nord amb la finalitat de donar continuïtat a aquesta xarxa de servei per terrenys amb la qualificació d´espai públic.

Camí de la Salut

Aquesta actuació se centra en la millora del camí de l´església de la Salut de Viladordis. Els treballs se centraran en corregir les deficiències estructurals d´alguns trams dels murs de contenció de la base del camí, en resoldre els punts on el ferm es malmet massa sovint per problemes de drenatge i en dotar-lo d´un ferm de formigó sec compactat que en garanteixi la durabilitat i en resolgui la dificultat del seu manteniment.



El 2017 ja és va invertir un milió d´euros

Amb la voluntat de donar compliment al compromís del Pacte de Govern d'afrontar decididament la millora de l'espai públic, l´equip de govern de Manresa va decidir a inici de mandat dur a terme una Auditoria de l´Espai Urbà, per determinar l´estat de la via pública.

Amb el resultat a la mà, l´any passat des de la regidoria de Qualitat Urbana l´any passat ja va es destinar un milió d´euros per millorar calçades, voreres i altres elements de mobiliari urbà, treballs adreçats a aquells punts on l´auditoria recomanava la necessitat d´actuar-hi amb més urgència. Aquest pla de xoc continuarà amb la mateixa força aquest 2018.