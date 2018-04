Unes 400 persones es manifesten a Manresa a favor d'unes pensions dignes

Unes 400 persones han sortit al carrer a Manresa aquesta tarda per manifestar-se a favor d'unes pensions dignes. Convocats pels sindicats CCOO i UGT i per la Plataforma en defensa de les pensions públiques i els drets de la gent gran s'han aplegat al carrer del Bruc, davant l'Institut de la Seguretat Social, desenes de persones per protestar contra la pujada del 0.25%.

La pluja no ha deslluït el seu clam contra el que consideren una mesura "injusta" i "vergonyosa" per part del Govern espanyol. La majoria de participants són jubilats i pensionistes, però també hi ha alguns joves i persones de mitjana edat.

La mobilització havia de començar a les 6, però a dos quarts de 7 encara no havia arrencat a moure's. És previst que la multitud es desplaci fins a la Plana de l'Om, on es llegirà un manifest.