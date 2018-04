L'Escola Agrària de Manresa incorpora més animals per esdevenir també ramadera

L'Escola Agrària de Manresa incorpora més animals per esdevenir també ramadera

L'Escola Agrària de Manresa fa 46 anys que forma alumnes perquè puguin conrear la terra, dirigir les seves pròpies explotacions o ser més autosuficients.

La novetat que presenta aquest any és la introducció de ramaderia a la seva finca de can Poc Oli, dins del pla de millores dels estudis a un termini de 10 anys que té en marxa, i que inclou la modernització de tot el recinte, així com dels mètodes i les tècniques de conreu.

Des de l'inici de curs disposen d'arnes amb abelles i un ramat de 6 ovelles que ja han tingut cries. Els propers animals que arribaran a la finca seran dues vaques menorquines, que es preveu que arribin d'aquí a dues setmanes. Per a final de curs també esperen tenir gallines.

En una finca la ramaderia té un pes molt important i això ha estat un factor clau perquè l'escola faci el pas d'incorporar els animals, tot i els problemes que pugui ocasionar la seva cura durant els períodes de vacances.

Fa dos anys que l'Escola Agrària va posar en marxa un projecte de modernització de la finca amb l'objectiu d'arribar a l'any 2026 amb un canvia substancial de can Poc Oli. Una de les millores més importants és la introducció de ramaderia, però no és l'única.

Altres aspectes que també es volen millorar són el sistema de reg, que es vol ampliar i canviar per un de més eficient; la vegetació de la finca, que es vol millorar plantant més arbres fruiters i arbustos; i la integració dels edificis, per fer més atractiu el paisatge amb la seva inclusió a l'entorn.



Jornada de portes obertes



L'Escola Agrària prepara una jornada de portes obertes per al proper 24 d'abril. Les persones interessades podran conèixer aquestes novetats sobre el terreny visitant la finca de can Poc Oli i les instal·lacions que té l'escola dins el recinte de la Fundació Universitària del Bages (FUB).

A més, aquesta jornada ha de servir als possibles futurs alumnes per saber com és el funcionament de l'escola i demanar tots els dubtes i curiositats que tinguin respecte al cicle o a qualsevol dels cursos que s'hi imparteixen.