Mor sor Francisca i deixa el convent de Santa Clara amb quatre germanes

El convent de Santa Clara de Manresa està de dol. Abans-d'ahir va morir sor Francisca Félix Badía als 86 anys, una de les cinc germanes que hi quedaven. Nascuda a Foios, València, el 1932,va professar com a monja dominica a València el 1947. Després de ser priora al convent d'Oriola, a Alacant, entre els anys 1966 i 1968, el 12 d'octubre del 1968 va ser escollida priora al convent de Santa Clara de Manresa, càrrec que va ocupar diversos mandats.

Sor Francisca, posava en relleu, ahir, sor Lucía Caram, monja del mateix convent, «era molt coneguda a Manresa i tothom guarda d'ella bons records per la seva alegria i bondat». Recordava que li va tocar tirar endavant la reforma del monestir «quan un tornado el va deixar en molt males condicions, l'any 1988», i hi afegia que «el seu esperit emprenedor, el seu amor a Catalunya, la seva identificació amb la gent i el seu esperit obert i alegre va ajudar a fer que la comunitat fos oberta; un espai de pregària i acollida, i una casa on sempre hi havia un lloc per als més pobres, les persones que patien i tots els que necessitaven consol i ajuda». Els darrers anys, «gràcies a la seva lucidesa», va ajudar la comunitat a fer passes endavant vers un compromís amb la ciutat, donant suport, consell i ajuda als nous reptes de les germanes.

Sor Francisca feia temps que estava molt delicada de la salut i en el darrer ingrés hospitalari ja no se'n va poder sortir. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a l'església del convent manresà.