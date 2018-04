La primera Universitat Catalana d'Estiu fora de Prada serà a Manresa

Manresa acollirà del 5 al 10 de juliol una extensió de les activitats de la Universitat Catalana d'Estiu. Serà la primera vegada que es replicarà el model de la Universitat Catalana d'Estiu fora de Prada de Conflent.

El president de la Fundació UCE, Joandomènec Ros, va assegurar ahir que «sempre hem intentat que la Universitat Catalana d'Estiu tingués visibilitat als diferents punts dels Països Catalans, a banda de les activitats que es fan a Prada des de fa 50 anys, però aquesta presència a Manresa va molt més enllà».

L'abast de la col·laboració entre Prada i Manresa es fonamenta en el fet que no es tracta d'una activitat puntual sinó amb voluntat de continuïtat, tal com van deixar ahir palès tant Ros com l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el president de la UCE, Jordi Casassas; i el president de Gest!, Josep Sinca.

Precisament, l'Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori, Gest!, ha estat l'entitat impulsora d'aquesta presència de la UCE a la capital del Bages.

La Universitat Catalana d'Estiu és una iniciativa cultural sorgida l'any 1968 amb l'objectiu de posar en contacte els corrents intel·lectuals dels territoris de parla catalana que cada mes d'agost ofereix a la localitat de Prada de Conflent cursos, tallers, conferències de temes ben diversos, amb un programa que combina les activitats docents amb altres actes més lúdics. L'acord subscrit entre la UCE, l'Ajuntament de Manresa i Gest! s'ha concretat en unes jornades que es faran a Manresa en les mateixes condicions que la Universitat Catalana d'Estiu a Prada.



Seu al Lluís de Peguera

A les activitats acadèmiques i docents, que tindran lloc a l'institut Lluís de Peguera coincidint amb el 90è aniversari de la seva fundació, s'hi afegiran conferències, tallers, seminaris i activitats lúdiques i culturals en diferents espais de la ciutat. L'alcalde va explicar que els objectius són potenciar el paper de Manresa com a ciutat universitària, enriquir la programació de la Capital de la Cultura Catalana i potenciar la projecció exterior. El president i rector de la UCE, Jordi Casassas, va qualificar d'« honor» que Manresa hagi pensat en la UCE per fer aquesta universitat d'estiu. També s'ha mostrat disposat a col·laborar amb les universitats implantades a Manresa per «convertir aquesta iniciativa en una universitat d'estiu important al centre de Catalunya».

Josep Sinca va assenyalar que la iniciativa ha tingut com a detonant la coincidència el 2018 del 50è aniversari de la UCE, que Manresa sigui la Capital de la Cultura Catalana, la commemoració dels 125 anys de les Bases i el 75è aniversari de l'Escola de Mines.