Manresa dedica un milió a reduir el deteriorament acumulat a l'espai públic

Tram del carrer de Sant Cristòfol entre el Sant Joan d´en Coll i el Trieta on s´intervindrà

Els mesos de juliol i agost es portarà a terme a Manresa una segona edició del pla de xoc per millorar l'estat d'alguns dels carrers en més mal estat de la ciutat. Suposarà una inversió de prop d'un milió d'euros i es dividirà en tres fases: una de calçades, una de voreres i accessibilitat i, com a novetat en relació amb el pla de xoc de l'any passat, una per a la millora de parcs infantils, especialment el situat a la plaça Espanya.

Per reparar els carrers de la ciutat que estan més trinxats, una auditoria va fixar fa dos anys que calia una inversió de 3,6 milions d'euros, 1 milió per a les voreres i 2,5 per al ferm. D'aquests, entre l'any passat i aquest se n'hauran invertit dos. En quedarà un i mig.



Hi ha «marge de millora»

En la presentació del nou pla de xoc, el regidor de Qualitat Urbana i Mobilitat, Jordi Serracanta, tot i admetre que, amb «el milió d'euros d'enguany no es resolen el conjunt de les necessitats de la ciutat» i que «encara tenim marge de millora», sí que va remarcar que «és una quantitat molt important», sobretot «si la tenim en compte en comparació dels anys del 2016 cap enrere, en què la inversió que es feia de manteniment a la via pública per qüestions pressupostàries no era la desitjable».

Pel que fa a les setze calçades on s'intervindrà en la primera fase, en total es tracta de 12.420,42 m2 i d'una inversió de 308.688,44 euros. També s'actuarà al carrer del Forn, al barri de les Cots, el Guix i la Pujada Roja -on s'aprofitarà per fer una nova xarxa del clavegueram- i al camí de la Salut, a Viladordis, amb 90.000 i 80.000 euros, respectivament.



«Intervenció força potent»

Els diners restants fins al milió d'euros, traient els 478.688,44 que s'invertiran en les setze calçades, el camí de la Salut i el carrer Forn, són els que s'invertiran en voreres i accessibilitat i, per primer cop, en parcs infantils, fruit de «la petició d'algun grup municipal i de la voluntat de l'equip de govern». Segurament fruit de les reiterades queixes per part de la ciutadania, es farà «una intervenció força potent» al parc de la plaça Espanya.

Mentre en el cas de les calçades ja es tenen clares les actuacions (vegeu-les detallades una per una al text de sota) i quan es faran -entre els mesos de juliol i d'agost-, en el de la segona i tercera fase caldrà concretar-ho més endavant perquè s'està en fase d'elaborar les propostes, que es dissenyen en col·laboració amb les associacions de veïns, va apuntar, ahir, Serracanta. Una de les voreres que sí que se sap que es farà és la del túnel de la Indústria, amb una inversió ressenyable, va dir.

Del milió d'euros que s'invertirà en aquest segon pla de xoc, el 80% és pressupost municipal i, la resta, de la Diputació.



Salt qualitatiu

Juntament amb les obres del pla de xoc, Serracanta va voler destacar el «salt qualitatiu» d'aquest any pel que fa a la millora de l'espai públic de la ciutat. Va esmentar les obres que ja s'han executat (nova rotonda de la Bonavista), les que s'estan portant a terme (Baixada dels Drets, Viladordis, obres al voltant de les piscines) i les que que estan pendents (camí de la Gravera i tram Via Sant Ignasi i carrer de Bertrand i Serra).