Manresa es proposa captar turistes d'un dia de Barcelona i de la costa

Buscar turistes allà on n'hi ha. Per exemple a la Costa Brava, Barcelona i la Costa Daurada. I portar-los d'excursió a Manresa un dia. Aquesta és una de les estratègies de comercialització turística de la ciutat que ha ideat l'Ajuntament a través de la Fundació Turisme i Fires de Manresa. Aquest mes hi haurà els primers contactes entre la fundació i operadors i comercials del món del turisme a la Costa Brava.

«Toca anar a vendre», va explicar el regidor de Turisme de l'Ajuntament, Joan Calmet, a la sessió del Consell Municipal de Turisme que es va celebrar recentment. L'estratègia passa per contactar amb especialistes del sector «i dir com volen que organitzem el que tenim perquè sigui interessant que vingui gent. Això és el que s'està treballant». En opinió de Calmet és un canvi d'escenari. «Fins ara s'anaven fent coses i la gent venia o no, i fent-ho així ha vingut qui ha vingut». Ara es tracta «d'anar a buscar que vinguin. És un paradigma diferent i suposa entrar en tot un món econòmic i empresarial».

Aquests contactes formen part de l'estratègia de comercialització que la Fundació Turisme i Fires de Manresa ha elaborat per a aquest 2018. El seu responsable, Albert Tulleuda, comenta que «un dels primers inputs que rebem és que un dels mercats que podem anar a buscar és el de l'excursionisme, el dels autocars que passen unes hores en un lloc i no necessàriament hi pernocten. La pernoctació és més complicada. Per tant comencem pel que sembla que hi pot haver més interès i a veure què surt». Per això s'ha pensat en la gran massa de turisme que arriba a punts com la Costa Brava, Barcelona i la Costa Daurada. A les excursions habituals que ofereixen els operadors, s'hi afegiria la de Manresa. En aquest cas, cal contactar amb comercials que coneguin el mercat, explica Tulleuda. «Un cop fet això es poden detectar possibles interessos».

Aquestes accions són a un termini de 2 anys. «El mercat turístic es mou a aquest ritme. És una feina de llarga durada», explica Tulleuda. Calmet afegeix que «s'han de lligar catàlegs, rutes, preus... Això es fa d'un any per l'altre esperant que el següent ja hi hagi retorn». Segons va explicar Tulleuda a la sessió del Consell Municipal de Turisme, crear una destinació turística no és una cosa d'un dia per l'altre. Així mateix, va opinar que el turisme no ha de ser la principal activitat de Manresa, sinó una de complementària «on hi ha molt recorregut». A la mateixa sessió, Calmet va afirmar que «som molt petits dins l'univers del turisme. Avui en dia competeixes amb tot el món».

Els contactes amb professionals del turisme de la Costa Brava, Barcelona i la Costa Daurada formen part de l'estratègia de comercialització del turisme a Manresa. Un punt prioritari per al 2018 és la comercialització de la Manresa turística, i això vol dir tenir presència en els mercats del negoci turístic i esdevenir punt d'interès per a operadors i agències.