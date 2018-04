La pluja no apaga el clam dels pensionistes

Unes 500 persones van tornar a sortir al carrer a Manresa ahir a la tarda per manifestar-se a favor d'unes pensions dignes. Jubilats, pensionistes, gent de mitjana edat i també alguns joves es van aplegar davant l'Institut Nacional de la Seguretat Social –al carrer del Bruc– per protestar contra la pujada del 0,25% de les pensions, una mesura prevista pel Govern de Mariano Rajoy que consideren «injusta» i «vergonyosa».

La pluja que va caure durant tot el dia no va aconseguir apagar el clam de centenars de persones en una mobilització que estava convocada per la Plataforma en defensa de les pensions públiques i els drets de la gent gran i els sindicats CCOO i UGT a tot Catalunya –Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona i Manresa–, malgrat que sí que va fer que la participació no fos tan nombrosa com en la darrera manifestació, el 17 de març, en què hi va haver un miler de persones. L'inici de la manifestació estava previst a les 6, però fins a dos quarts de 7 no va començar a moure's, i va finalitzar tocades les 7 a la Plana de l'Om.



Tres capçaleres

La marxa va tenir tres capçaleres: la primera, de la plataforma, amb el lema «El Bages per unes pensions dignes»; la segona, dels sindicats, que clamava «Pensions dignes, vides dignes»; i la darrera, també dels sindicats però en aquest cas de les seccions sindicals de grans empreses industrials de la comarca, que duia una pancarta on es llegia «En defensa de les pensions públiques». Enmig del so d'una sirena i alguns xiulets es podien sentir càntics com ara «Volem la pensió, no el Borbó», «No, no, no, als plans de pensions» o «Pensions dignes, vides dignes».

Els manifestants es van desplaçar per la prolongació del Guimerà, pel carrer Guimerà i pel carrer del Born fins arribar a la Plana de l'Om, on es va llegir un manifest que, entre altres punts, exigia la revalorització de les pensions d'acord amb la previsió d'inflació per al 2018, així com la millora dels salaris i l'equiparació de les pensions entre homes i dones. Enrique Rodríguez, secretari general de CCOO del Vallès Occidental i Catalunya Central, va assegurar que «el veritable problema del sistema de pensions a Catalunya i l'Estat espanyol es diu Partit Popular». També va lamentar la «pèrdua de poder adquisitiu de la classe treballadora» i va instar el Govern central a negociar convenis col·lectius.