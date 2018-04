La PAHC evita el desnonament d'un matrimoni i tres fills menors, al carrer de Sant Joan d'en Coll

Una trentena d'activistes de la PAHC Bages s'han concentrat davant del número 10 del carrer de Sant Joan d´en coll de Manresa per evitar el desnonament del Said i la seva família: la seva dona i tres fills menors d'edat. Segons ha explicat Said a Regió7, fa aproximadament un any que no pot pagar el lloguer del pis, que es propietat d'un particular.

Finalment, el desnonament de la família ha quedat ajornat fins el proper dia 11 de juny.

Aquest dilluns a 1/4 de 10h estava previst el desnonament i, pocs minuts després, ha arribat una parella dels Mossos d'Esquadra per fer la mediació entre els activistes i la comitiva judicial.

Said ha estat durant aquests temps fent feines amb contractes de curta durada o a l'atur. Es la tercera vegada que ell i la seva família es veuen amenaçats per un desallotjament. Les altres dues vegades van ser aturades per Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa. De fet, segons ha explicat Said, els Serveis Socials de l'Ajuntament manresà van oferir-los un pis al barri del Xup, que ell i la seva família van refusar "per les petites dimensions de l'immoble, on no cabem" i per la llunyania d'aquest barri, que obligaria a canviar els tres infants d'escola.