Gairebé la meitat dels inscrits a la Marxa del Pelegrí eren de fora de Manresa

Unes 450 persones han participat aquest diumenge a la 4a edició de la Marxa del Pelegrí, que enguany ha ofert per primer cop tres modalitats diferents amb la incorporació de dues noves rutes més curtes, una de 15 km i una altra de 10 km vinculades a l'Anella Verda de Manresa. Gairebé la meitat dels participants eren de fora de Manresa.

L'objectiu de la novetat esmentada quan a les modalitats ha estat fomentar la participació oferint noves opcions a la caminada de 26 km que conforma l'últim tram del Camí Ignasià entre Montserrat i Manresa, que ha estat l'única manera de participar-hi durant les tres primeres edicions de la Marxa.

Així doncs, 318 persones van realitzar la Modalitat Montserrat, de 26 km, des de Montserrat a Manresa; 98 la modalitat Lluvià, un recorregut circular des de la Plaça Major fins el Carrer del Balç passant per la Torre Lluvià, per un dels itineraris de l'Anella Verda de Manresa (La Riera de Rajadell); i 27 persones van fer la modalitat més curta, la de l'Oller, de 10 km i que com la Lluvià, feia un circuit circular passant per l'Oller del Mas.

Les tres rutes finalitzaven al Carrer del Balç, una altra de les novetats de l'edició d'aquest any. Allà els participants van poder gaudir de l'avituallament final, format pels productes de la cuina del Pelegrí: el dolç, elaborat per Forn de Cabrianes, el brou d'Aneto, la cervesa de Guineu i el mossec del Pelegrí fet per Mafrica amb Porc del Palou.

Cal destacar el fet que en l'edició d'enguany hi ha hagut una elevada participació de gent de fora de Manresa, entre les tres modalitats, un 48,08%. Destaca la modalitat de 10 km, amb un 60% de participants procedent de la província de Barcelona; a la de 15 km, un 38,5%; i a la modalitat Montserrat, un 53% procedents de diferents llocs de Catalunya, especialment de l'àrea metropolitana de Barcelona. Unes xifres que, segons els organitzadors, consolida la Marxa del Pelegrí com un dels esdeveniments esportius de les comarques de Barcelona.