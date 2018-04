La Joviat ret homenatge a Khaled Khatib amb una marató de sang demà

El 7 de gener passat va morir a Manresa Khaled Khatib, promotor del Banc de Sang i Teixits a la Catalunya Central durant onze anys. Tenia 58 anys. La seva mort va causar un gran impacte perquè, per la seva feina i, sobretot, per la passió amb què la portava a terme, era molt conegut. Per tal de retre-li homenatge, l'Escola Joviat ha organitzat una segona marató de sang -ja en va fer una el novembre. Tindrà lloc demà.

Els alumnes –l'organització ha estat a càrrec del Cicle de Formació de Grau Superior de Laboratori Clínic i Biomèdic, que ja es va implicar molt en les dues darreres edicions– han muntat una activitat que consistirà a omplir amb ditades de sang de tots els donants una gota de sang simbòlica de metre i mig que han fet amb una làmina d'escuma i que després donaran al Banc de Sang de Manresa, on ja hi ha una placa que recorda Khatib. Al migdia, se li farà un petit homenatge, amb la presència de la seva esposa i del seu fill i de membres del Banc de Sang. A més, es vendran samarretes per donar el que s'aconsegueixi amb la seva venda a la Fundació Althaia per al nou Hospital de Dia d'Oncologia i Hematologia.

La JoviSang, que és com s'ha batejat la marató de donació, començarà a les 9 del matí i s'acabarà a les 8 del vespre. Tindrà lloc a l'edifici Joviat1, amb pàrquing gratuït per als donants mentre es porti a terme al carrer de Folch i Torres, 5-13, i al carrer de Rubió i Ors, 5. Hi haurà una Joviteca, un espai per als futur donants amb activitats lúdiques, obsequis i moltes sorpreses. Estarà de 5 de la tarda a 8 del vespre a l'Aula 19.

Per donar sang cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos, no haver-se fet cap tatuatge els darrers quatre mesos i no haver viatjat a països amb risc de malària en els darrers sis mesos.