Surt la primera edició dels «Exercicis espirituals» de sant Ignasi en català i castellà

Cristianisme i Justícia i Fragmenta Editorial han publicat per primera vegada un llibre dels Exercicis espirituals de sant Ignasi de Loiola en versió bilingüe, amb el text en castellà i en català. Fins ara, dels Exercicis se n'ha fet la traducció a catorze idiomes. A la botigueta de la Cova vendran exemplars de la nova edició.

A l'obra, inclosa en la col·lecció Sagrats i Clàssics de Fragmenta, hi consta una pàgina amb el text en castellà original del segle XVI i, a la pàgina del costat, la traducció al català -revisada- de Ramon Maria Torelló. Josep Maria Rambla i Xavier Melloni, dos jesuïtes de generacions diferents i tots dos experts en l'obra ignasiana, són els autors de la introducció i del primer dels annexos de l'obra, respectivament. Rambla considera els Exercicis una obra escrita «per tal de viure una experiència». Melloni, per la seva banda, comenta que «afavoreixen una experiència mística integradora». El segon annex, de Roland Barthes, procedeix d'un assaig de l'any 1971 del semiòleg francès, traduït per primer cop al català per a aquesta edició.

Els Exercicis espirituals són la pedra angular de la Companyia de Jesús, fundada per sant Ignasi l'any 1540 i de la qual va ser el primer superior. Nascut a Loiola l'any 1491, el maig del 1521, mentre defensava la ciutat de Pamplona, va ser ferit greument en una cama. Durant la seva recuperació, i arran d'unes lectures, va optar per fer un canvi radical en la seva vida i va iniciar un pelegrinatge a Jerusalem. Pel camí, es va aturar a Manresa, on va viure onze mesos -el 2022 farà 500 anys-, molt més temps del que tenia previst inicialment, i on es considera que va viure una transformació espiritual definitiva. Segons relata ell mateix, va ser en aquesta ciutat on va tenir les experiències místiques i espirituals que el van inspirar en la redacció de la seva obra principal, els Exercicis espirituals.

El llibre proporciona materials, perfectament estructurats, per a un recés interior de fins a quatre setmanes. La presentació es farà dimecres, 18 d'abril, amb entrada lliure, a la seu de Cristianisme i Justícia, al carrer de Roger de Llúria, 13, de Barcelona, amb la participació de Rambla i Melloni.