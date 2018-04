Acord «històric» entre veïns, entitats i consistori per obrir el camí barrat a la creu del Tort

«Històric». El regidor d'Urbanisme de Manresa, Marc Aloy, ha escollit aquesta paraula per referir-se a l'acord, presentat aquest dimarts al matí, que clou divuit anys de conflicte entre veïns, entitats i els propietaris de les finques que impedeixen anar caminant des del parc del Cardener, amb entrada per un camí que hi ha a poc metres del Pont Vell, fins a les Escodines (carrer Nou de Santa Clara) travessant l'anomenada Vall del Paradís pel camí de la Font de Fans fins a la font i la creu del Tort.

Tal com ha explicat Aloy, han estat moltes reunions, moltes negociacions i moltes discussions, algunes enceses, ha admès, per resoldre un conflicte que el desembre del 2015 va portar vuit entitats i 52 particulars a presentar una instància a l'Ajuntament per demanar que fes obrir el camí, que ja abans havien denunciat la situació a través d'aquest diari. El consistori, ha comentat el regidor, va decidir fer-se seu el tema des del 2008 i, durant tot aquest temps, els serveis tècnics han presentat diverses propostes per trobar una solució que, finalment, s'ha materialitzat.

A partir d'aquí, Aloy ha explicat que la maquinària ja no s'aturarà fins a tenir-ho resolt, si bé ha preferit no concretar cap termini. El que ha deixat clar és que no serà dins d'aquest mandat.



La proposta de connexió



La proposta suposa l'acord amb els dos propietaris dels terrenys a la part superior de la balma que ara impedeixen la connexió -Pere Foradada i Rosa María Pérez Solano- que cedeixen una part de la seva propoetat per fer-la possible. Per part d'ella, a canvi podrà construir a la seva finca -mitjançant una modificació del pla vigent- i, en el cas de Foradada, guanyarà un tros de terreny per regularitzar la seva finca, que queda escanyada per una banda. A més a més, hi ha converses de l'Ajuntament amb el propietari que té les feixes de sota de les finques esmentades per adquirir el seu terreny, al qual haurà de compensar econòmicament. Aquests tractes permetran arribar fins a les Escodines mitjançant la construcció de dos trams d'escales (un per salvar un desnivell de 15 metres i l'altre de 5) i fer dos miradors.

En concret, l'escala per salvar el desnivell de 15 metres entre el punt superior i inferior de la balma replicarà l'escala que ja hi havia hagut des de principis del segle XX, quan es va construir la línia de Ferrocarrils. És la que desembocarà en el mirador, des d'on es generaran dos nous recorreguts: un cap a la font i la Creu del Tort i un altre cap al carrer del Peix (on anirà l'altra escala), que acabarà amb un altre mirador a cota superior

La presentació d'aquest matí ha estat molt participada, amb les intervencions, a banda d'Aloy, del regidor de Turisme i Barris, Joan Calmet, que ha agraït la generositat de les parts per poder trobar una solució. També hi han intervingut Rosa de Miguel, per part dels veïns que fa anys que reclamen que s'obri aquest pas ara barrat; Francesc Comas, president del Centre d'Estudis del Bages; Joan Planas, advocat de Pere Foradada, i Carme Carrió, presidenta de l'Associació de Veïns de les Escodines. Tots ells s'han congratulat pel fet d'arribar a un consens que es traduirà, sobretot, en un benefici per al barri i per a la ciutat en general.

Antigament, la creu del Tort i el camí de la Font de Fans estaven connectats per un camí de rec que passava a través d'una finca privada. Però la canalització dl tram superior del torrent del Tort per recollir les aigües pluvials va eliminar aquesta connexió. Des d'aleshores, un nombrós col·lectiu de veïns del barri i, posteriorment, d'entitats d la ciutat, ha reivindicat la recuperació d'aquest camí.