La casa de la infància de Santa Clara posarà en marxa el maig les primeres activitats

L´espai Tens talent, on ara es fa alfabetització a mares nouvingudes G. C.

El convent de Santa Clara té tres entrades: la del projecte Mosaic, la del convent i, a la part superior del carrer, una de nova per entrar a la casa de la infància Francesc d'Assís, les obres de la qual a l'antic noviciat del convent han finalitzat, si bé queda pendent la part a la zona dels horts. El mes vinent hi començaran les primera activitats amb l'equip sencer i durant l'estiu s'hi farà el campus que es feia al Congost. Al cent per cent, però, no funcionarà fins al curs vinent. La previsió és que durant l'any hi passin unes 200 famílies.

Regió7 ha pogut passejar per les noves instal·lacions, les quals ha pagat La Caixa amb un milió d'euros, que també hi aporta els programes –elaborats per un equip científic i que formen part del paquet Caixa ProInfància–, i que contracta i paga els professionals que ho faran rutllar, on s'han afegit els que dirigeixen un altre projecte a Manresa en què també hi ha l'entitat d'estalvi Invulnerables. En ambdós casos, la impulsora és sor Lucía Caram. Després de la de Barcelona, la manresana serà la segona seu d'acció directa de La Caixa a tot Catalunya.

El recorregut



Una porta de ferro permet accedir des del carrer a les noves instal·lacions. A dins, a mà dreta, hi ha els horts, una part dels quals també han estat cedits per les germanes per a la casa de la infància. A mà esquerra hi ha una caseta amb la recepció i, darrere seu, el cos que s'ha aixecat per accedir, amb escales o ascensor, a les dues plantes de la casa de la infància, al convent. A dalt de tot de l'esmentada construcció de color marró hi posa «Espai Caixa Francesc d'Assís», nom oficial de la casa de la infància, que també consta en un cartell a la façana exterior.

La casa de la infància per a infants i joves de 0 a 18 anys atendrà famílies amb pocs recursos del projecte Invulnerables contra la pobresa infantil –que acull cinquanta famílies per curs i que, a Manresa, té 90 empreses col·laboradores– i derivades pels Serveis Socials. Els infants de 6 a12 anys treballaran a l'espai Tens talent, a la segona planta, amb aforament per a 30 nens; i els més petits –de 0 a 6– a l'espai maternoinfantil, a la primera planta, amb un aforament per a 25 nens. En aquest espai ara hi fan classe d'alfabetització mares d'Invulnerables. La resta d'espais són despatxos per treballar de forma personalizada.