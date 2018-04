Una de cada tres infermeres, en risc mental segons un estudi presentat a Manresa

Arxiu Particular

A tot Catalunya treballen més de 50.000 infermeres i infermers Arxiu Particular

Una de cada tres infermeres catalanes està en risc de desenvolupar problemes de salut mental.

Aquesta és una de les conclusions de l´estudi «Salut, estils de vida i condicions de treball de les infermeres i infermers de Catalunya», presentat a Manresa pel Consell de Col·legis d´Infermeres i Infermers de Catalunya i la Fundació Galatea.

L´estudi mostra els riscos als que està exposat un dels col·lectius professionals sanitaris més nombrós, amb més de 50.000 infermeres i infermers de les quals més de 1.700 treballen al Bages.

Les infermeres treballen majoritàriament en activitat assistencial de l´àmbit públic, concertat, privat i per compte propi. Es tracta d´un col·lectiu sotmès a unes complicades condicions de treball que afecten directament als seus hàbits de vida i la seva salut. Aquestes condicions augmenten considerablement els riscos psicosocials als que les infermeres estan exposades i que són especialment elevats en el cas de les que treballen a hospitals, ja que tenen una major càrrega de treball alhora que participen menys en les decisions del centre i tenen un menor suport dels seus superiors, tal i com desvetllen les dades recollides.

L´estudi mostra, entre d´altres indicadors de salut, que les infermeres i infermers presenten un major risc de desenvolupar problemes de salut mental, un 35,6%, com ara trastorns depressius, afectius, d´angoixa o d´ansietat, molt per sobre d´altres professionals de la salut (18-20%) i de la població general (9,7%).

Un risc que ve determinat per múltiples factors com ara l´elevada presència d´indicadors de dolor i fatiga entre el col·lectiu, factors associats a trastorns d´ansietat o la manca d´hores de son. Una de cada tres infermeres dorm menys de 6 hores.

Són desencadenants també les llargues jornades i els horaris poc convencionals així com les elevades càrregues de treball amb les que han de treballar les infermeres. La precarietat laboral, que afecta un 27% d´infermeres i infermers, i la tensió i frustració que causa el poc control sobre el propi treball, la poca participació en les decisions comunes i el poc suport de l´equip de treball i dels superiors, aspectes tots ells reflectits en l´estudi, esdevenen igualment situacions de risc.

Una de cada tres infermeres i infermers considera que la seva situació laboral és insegura, especialment en les infermeres menors de 40 anys que treballen majoritàriament amb contractes d´interinitat o temporalitat. A aquesta inseguretat percebuda, se li afegeix que un 33,7% realitzen jornades sense horari fix, per torns de dia, nit o de caps de setmana. Un tipus de jornada que difícilment és compatible amb la conciliació familiar i social.

A l´estrès de la situació laboral, s´afegeix la baixada de sous generalitzada que afecta el 83% del conjunt, especialment els professionals del sector públic o el concertat i que treballen en un centre d´atenció primària, un àmbit on s´ha arribat fins a pèrdues del 41,4% del sou.

«És molt important tenir l´estudi que, en definitiva, confirma quelcom que ja intuíem», explica la Degana del Consell de Col·legis d´Infermeres i Infermers de Catalunya, Núria Cuxart. «La sensació de cert maltractament del col·lectiu està molt present entre les infermeres i està clar que té un impacte directe en la seva salut», explica, «cal que hi posem mesures i compromís per part dels centres de treball per revertir una situació que afecta precisament als professionals que tenen cura del ciutadà. Les infermeres i infermers del nostre país han d´estar també ben cuidades a fi que puguin desenvolupar la seva professió en les millors condicions».

«Aquests resultats ens ajuden sempre a dissenyar intervencions tant preventives com assistencials que milloren el benestar no solament d´aquests professionals, sinó també el dels ciutadans atesos per ells», comenta el Dr. Miquel Vilardell, president de la Fundació Galatea.

La presentació a la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa i sota l'auspici del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), va anar a càrrec d'Albert Tort, president del COIB; Núria Cuxart, degana del Consell de Col·legis d´Infermeres i Infermers de Catalunya; Lucía Baranda, responsable del grup investigador de la Fundació Galatea, i Soledad Gallardo, infermera i gerent de l´Hospital Comarcal d´Inca.



Sobre el CCIIC

El Consell de Col·legis d´Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIC) està format per tots els col·legis territorials d´infermeres i infermers de Catalunya, representant a més de 43 mil infermeres i infermers col·legiats. Es tracta d´una corporació de dret públic la finalitat principal de la qual és representar la professió infermera davant les administracions públiques, corporacions professionals i d´altres entitats a fi de vetllar per la defensa de la professió infermera d´acord amb els interessos i necessitats dels ciutadans de Catalunya en relació amb l´exercici professional infermer.



Sobre la Fundació Galatea

Arran de l´experiència del Programa d´Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM, Consell de Col·legis de Metges de Catalunya) i el RETORN (Col·legi Oficial d´Infermeres i Infermers de Barcelona, Col·legi Oficial d´Infermeres i Infermers de Lleida i Col·legi Oficial d´Infermeres i Infermers de Tarragona), el 2001 es crea la Fundació Galatea, amb la finalitat de promoure la salut i el benestar físic i mental i la qualitat de vida dels professionals de la salut. Recentment s´hi han incorporat també farmacèutics i veterinaris (2012), psicòlegs (2015), odontòlegs i treballadores socials (2016) i fisioterapeutes (2017).

La Fundació Galatea té la missió de fomentar estratègies d´autoprotecció de la salut per fer front als factors de risc per l´exercici de la professió. Per això, promou estils de vida saludables, ajuda a prevenir malalties evitables a partir dels resultats dels estudis sobre la salut dels professionals de l´àmbit de la salut i ofereix l´assistència adequada als professionals malalts.