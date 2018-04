La creu del Tort s'obre camí 18 anys després

Poder anar des del parc del Cardener per un camí que comença a pocs metres del Pont Vell fins a la Creu del Tort, al carrer Nou de Santa Clara (al barri de les Escodines), on ara hi ha l'accés barrat. És el que permetrà l'acord presentat, ahir, per l'Ajuntament, veïns i entitats que, si es compleix, suposarà tancar un litigi que ja fa divuit anys que s'arrossega.

El regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, va definir la proposta que resoldrà el llarg desacord entre veïns com «històrica» i el regidor de Barris i Turisme, Joan Calmet, va voler expressar l'agraïment de l'Ajuntament a les diferents parts «per la bona voluntat, predisposició i generositat, amb la idea de no mirar enrere». Un agraïment que va repetir Carme Carrió, presidenta de l'Associació de Veïns de les Escodines. Calmet va destacar, alhora, la valuosa aportació que suposarà la nova ruta per a la Manresa 2022, quan es commemoraran els 500 anys de l'estada de sant Ignasi a la ciutat, tenint en compte que és un camí que no es descarta que utilitzés el sant.

Aloy va anunciar que el primer que es farà serà la modificació del pla general. «Esperem que a final d'aquest any, si la iniciem el mes vinent, ja pugui estar molt encar-rilada» i, de cara a l'any vinent, «dotar d'una partida pressupostària i redactar els projectes». Va avisar que, si bé la maquinària per fer-ho possible no s'aturarà, «ni molt menys quedarà embastat abans de les eleccions» municipals del maig vinent.



Acord amb els propietaris

L'acord farà possible travessar de punta a punta la coneguda com Vall del Paradís -que rep aquest nom per l'exuberància del paisatge- pel camí de la font de Fans fins a la font i la creu del Tort. Com?, aconseguint que els dos propietaris de les finques que ara no permeten arribar fins al final -Pere Foradada i Rosa Maria Pérez Solano- cedeixin un tros de les seves respectives propietats.

A canvi de la cessió, Foradada, «que cedeix més que rep», va dir Aloy, guanyarà un tros de terreny que eliminarà el queixal que fa ara la seva finca. Per la seva part, Pérez podrà edificar a la seva finca mitjançant una modificació puntual del pla general. Aloy va explicar que aquesta finca ja era edificable, però que ho va deixar de ser per un canvi en la normativa del planejament del 2008.

L'Ajuntament també negocia amb el seu propietari l'adquisició de les feixes de terreny situades a sota d'aquestes dues finques. En aquest cas, a canvi de diners.

El resum és que Manresa, en general, i el barri de les Escodines, en particular, recuperaran un camí que discorre per una zona d'horts documentada des de l'època medieval.



Dues escales i dos miradors

Una escala que salvarà un desnivell de 15 metres servirà per arribar fins al terreny municipal que cediran els dos propietaris, on es farà un mirador que connectarà amb la font i la creu del Tort. La idea és que aquesta escala imiti la que ja hi havia hagut a principi del segle XX quan es va construir la línia de Ferrocarrils. Garantida la primera connexió, la idea és que una segona escala salvi el desnivell de 5 metres entre el nou mirador i el carrer del Peix, al qual s'arribarà passant per la coberta de la construcció que podrà aixecar la veïna que ha cedit un tros del seu terreny, que també es preveu que faci de mirador.

El tram per la banda de les Escodines del recorregut era una servitud de pas a través d'una finca privada per poder regar els horts. Fins que va quedar barrat amb un mur a la finca de Foradada. És quan es van encendre les reivindicacions veïnals. A partir del 2008, l'Ajuntament «va començar a posar propostes damunt la taula», va explicar Aloy, que hi va afegir que se n'han fet fins a set i, els darrers temps, «quatre assemblees veïnals». El 2015, la reivindicació veïnal va agafar embranzida amb l'entrada en joc d'entitats com el Centre d'Estudis del Bages i els Amics de l'Art Romànic, que el mateix any, amb sis entitats més i 52 particulars, van presentar una instància a l'Ajuntament per aquest tema.