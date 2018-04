L'Ajuntament rebaixa a 12 anys l'edat per votar el pressupost participatiu 2018

El 28 de maig es faran públics els projectes guanyadors presentats al pressupost participatiu 2018, que rebaixa fins a 12 anys l'edat dels ciutadans que podran votar per triar els guanyadors (fins ara era de 16 anys en amunt). Aquesta i altres novetats les ha explicat aquest matí de dimecres el regidor responsable de Participació i Entorn Natural, Pol Huguet. Ha apuntat que els resultats de les votacions dels joves de 12 a 15 anys comptaran com la resta, però que se segregaran per analitzar si fer aquesta rebaixa ha estat una bona decisió i si es pot mantenir o no en un futur.



Una altra novetat és que, a l'hora de votar, cosa que es podrà fer del 5 al 27 de maig de manera presencial i telemàtica, a la plataforma online per fer-ho, a banda de votar, els ciutadans podran fer comentaris a favor i en contra dels projectes finalistes a la secció "Digue's què en penses" que inclourà l'apartat per votar. Així mateix, en la sessió per defensar aquest projectes, que tindrà lloc el 24 d'abril, a les 6 de la tarda, a la Sala Plana de l'Om, també hi haurà una novetat: els finalistes es presentaran en quatre blocs de cinc i, en acabar cadascun, el públic assistent podrà fer preguntes sobre el contingut que consideri que no li han quedat clar o qualsevol altra qüestió relativa al projecte.



Aquesta és la 4a edició consecutiva del pressupost participatiu, que té un pressupost total de 200.000 euros a repartir entre els projectes més votats per la ciutadania.



Els vint projectes finalistes són:

Llibres a peu de carrer. Consell d'Infants de Manresa i FAVM. 50.000 euros.

Consell d'Infants de Manresa i FAVM. 50.000 euros. T'explico la meva ciutat . Escolta què dic! Alumnes de l'escola Sant Ignasi. 6.000 euros

. Escolta què dic! Alumnes de l'escola Sant Ignasi. 6.000 euros Recuperem la seu social de l'entitat. Casa Regional d'Andalusia a Manresa. 27.000 euros.

Casa Regional d'Andalusia a Manresa. 27.000 euros. Bup! Bup! (identificació i tinença responsable d'animals de companyia). AV. Font dels Capellans. 44.350 euros.

AV. Font dels Capellans. 44.350 euros. L'accessibilitat no és una meta, és un camí. Fundació Ampans. 8.000 euros

Fundació Ampans. 8.000 euros L'arbre dels records. Associació Little Stars de la Catalunya Central. 30.000 euros.

Associació Little Stars de la Catalunya Central. 30.000 euros. Tots podrem jugar . Centre de Recursos en trastorns de l'espectre autista. 37.377,93 euros.

. Centre de Recursos en trastorns de l'espectre autista. 37.377,93 euros. Zona esportiva. Sandra Guerrero i veïns zona Divina Pastora. 50.000 euros.

Sandra Guerrero i veïns zona Divina Pastora. 50.000 euros. Pista poliesportiva de Puigterrà. David Berenguer. 50.000 euros.

David Berenguer. 50.000 euros. Adequació de l'entorn del Cruyff Court i la Pl. Milcentenari. Av. Barri Antic. 50.000 euros.

Av. Barri Antic. 50.000 euros. Endreçar el terraplè del c/ Arquitecte Montagut . Av. Sagrada Família. 44.350 euros.

. Av. Sagrada Família. 44.350 euros. Endreçar el barri de les Escodines i carrer Sant Bartomeu . Rosa Vila. 50.000 euros.

. Rosa Vila. 50.000 euros. Enllumenat públic barriada Cal Teleca (fase2) i asfaltat del camí. Pere Vinyals. 34.469,12 euros.

Pere Vinyals. 34.469,12 euros. Dinamització de la Plaça Porxada. Anna Reguant. 15.000 euros.

Anna Reguant. 15.000 euros. Projecte d'ordenació del pla de la Torre Santa Caterina . Av. de la Torre Santa Caterina. 50.000 euros.

. Av. de la Torre Santa Caterina. 50.000 euros. Estimem el turó del Puigberenguer . Francesc Rubio. 50.000 euros

. Francesc Rubio. 50.000 euros Adequació de la zona verda del polígon Bufalvent. AV. Cal Gravat. 50.000 euros

AV. Cal Gravat. 50.000 euros Millora del parc del Cardener (zona Pont Nou). Anna García. 50.000 euros

Anna García. 50.000 euros Vine a jugar al pati del Casino! Cèlia Fíguls i Eduard Brunet. 50.000 euros.

Cèlia Fíguls i Eduard Brunet. 50.000 euros. Convertim el parc del Castell en el pulmó verd del centre de Manresa (Fase 2). AV. Passeig i Rodalies. 50.000 euros.

L'exposició amb l'explicació de les propostes finalistes es pot veure actualment sota els porxos de l'Ajuntament, a la plaça Major, però serà itinerant. Del 24 d'abril al 4 de maig estarà a la Sala Plana de l'Om; el 5 de maig a la plaça de Sant Domènec; del 7 a l'11 de maig, al Complex Vell Congost; el 12 de maig davant el Centre Cultural el Casino; del 14 a 81 de maig, al Pati del Kursaal; el 19 i 20 de maig a la plaça de Crist Rei, i del 21 al 25 de maig, altre cop a l'Ajuntament.

Si es compara amb l'any passat,i, les finalistes,. Huguet ha comentat que aquesta xifra de 20 i fins i tot una d'inferior, d'una setzena, és la ideal. També ha destacat que la meitat són d'entitats i l'altra meitat, de persones a títol individual.6 projectes estan relacionats amb millores a l'entorn natural, parcs i jardins; 4 d'espai urbà; 3 d'esports; 3 cultural; 1 de civisme i 3 de serveis as les persones

Els llocs on es podrà fer la votació presencial del 5 al 27 de maig seran els següents: