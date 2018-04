Ningú s'interessa per fer funcionar 5 parades del mercat Puigmercadal de Manresa

La junta de govern pública de l'Ajuntament de Manresa va aprovar aquest dimarts declarar desertes les licitacions de sis parades del mercat municipal de Puigmercadal. Ningú es va interessar per fer-ne funcionar cinc, i pel que fa a la sisena va tenir un candidat que no va assolir una puntuació mínima d'acord amb el plec de clàusules.

Es tracta dels llocs de venda 7-8, 9-10, 27-28, 35-36, 39-40, i 88-89-90. Cada número és un mòdul i cada conjunt de mòduls és una parada. No hi ha cap parada d'un sol mòdul (que seria una amplada molt petita de 2,5 metres). Les parades són generalment de 2 mòduls o de 3. D'aquestes sis en concret, n'hi ha cinc de 2 mòduls i una de 3. En tots els casos es posava a concurs la concessió administrativa de les parades, que han quedat sense activitat dins el mercat municipal.

L'Ajuntament va recuperar la gestió directa del mercat de Puigmercadal després que ningú optés explotar-lo, a principi del 2017. Quan l'Ajuntament se'n va fer càrrec, el mercat municipal de Puigmercadal tenia tantes parades obertes com de tancades i es trobava en la cruïlla d'enfilar el camí de la desaparició o posar rumb a nous horitzons. L'Ajuntament i els paradistes van triar la segona opció i s'han fixat com a meta que l'equipament s'especialitzi en la venda i promoció de productes locals. Això vol dir que el pal de paller de la seva gestió serà que el segell que el caracteritzi sigui el producte saludable i el consum responsable, el que significa pujar al carro de la tendència km 0. Per aconseguir-ho s'està executant un pla que combina millora de les infraestructures, de la gerència i de la programació d'activitats.