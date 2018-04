La PAHC denuncia que Forum desnona a Manresa

María del Pino Mato Díaz ha deixat el seu habitatge de lloguer social de Forum per anar a viure a un bloc okupat per la Plataforma d´Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme al Bages després que ni ella ni els activistes hagin pogut frenar el procés de desnonament.

L´afectada i la PAHC han fet una roda de premsa a la plaça Gispert per denunciar aquesta situació i «el fracàs de les institucions per garantir el dret a l´habitatge».

Per a la PAHC aquest cas és encara més greu pel fet de tractar-se d´una empresa municipal la denunciant, sense els set blocs ocupats «58 famílies estarien dormint al carrer».

Mato ha lamentat la nul·la resposta d´un Ajuntament «desbordat» i que sigui la seva empresa municipal d´habitatge qui «desnona». L´afectada ha explicat que quan va deixar de pagar el lloguer social va ser perquè no rebia cap ingrés ni ella ni el seu fill i quan se li va concedir una Renda Garantida de Ciutadania es va posar en marxa el procés de desnonament sense possibilitat de negociar un pagament a terminis del deute. A més, «tenint aquesta renda he anat als administradors de finques i cap m´ha volgut llogar un pis. Quina alternativa tinc?», es demana.

Sense resultats

El 23 de gener, l´afectada, acompanyada per una dotzena de membres de la PAHC, de la qual forma part i que ja havia aturat el seu desnonament tres vegades des de l´octubre, va anar a Fòrum per demanar que no es tirés endavant.

Fòrum la va enviar a parlar amb els Serveis Socials. Sense resultats. «Un problema familiar», segons va concretar ahir, va fer que deixés de cobrar l´ajuda social que tenia i que, per tant, deixés de pagar el lloguer durant «vuit o nou mesos». Quan va tornar a rebre l´ajuda social, que no va percebre durant mig any, va demanar a Fòrum que la deixés continuar vivint a casa seva pagant el lloguer.

L´Ajuntament va posar el cas en mans de la Mesa d´Emergències de l´Agència Catalana de l´Habitatge. Va explicar que «Serveis Socials de l´Ajuntament atén moltes persones que necessiten suport i ha d´administrar els recursos de què disposa amb equitat i justícia. L´Ajuntament ajusta sempre les condicions de lloguer social a les possibilitats de cada persona o família, i és absolutament flexible amb els pagaments, sempre que hi hagi un mínim compromís de compliment de les condicions pactades individualment en el pla de treball amb l´assistent social que en fa el seguiment».

En aquest cas, «l´Ajuntament atén aquesta persona des de fa molts anys i n´ha fet un seguiment constant», va remarcar.