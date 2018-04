Vols conèixer els projectes finalistes pels pressupostos participatius de Manresa?

Vint dels trenta projectes presentats enguany al pressupost participatiu (31, de fet, però dos són del mateix i s'han ajuntat) han passat a la final. Dels vint, la meitat tenen relació amb millores a l'entorn natural, parcs i jardins (6) i amb millores a l'espai urbà (4); 3 són de temes culturals, 3 d'esports, 3 de serveis a les persones i 1 de civisme. És el quart any consecutiu que es convoquen.

L'any passat es van rebre 40 projectes i en van quedar finalistes 35. Ahir, en la presentació, el regidor de Participació, Pol Huguet, va dir que, perquè la gent els pugui conèixer a fons, la quantitat ideal «seria al voltant d'una quinzena». Va apuntar que, mentre que el 2017 «dos terços» els van presentar entitats i la resta, ciutadans a títol particular, aquest any estan repartits «meitat i meitat», que és una «de les voluntats que teníem» en el sentit d'obrir-ho a la ciutadania, va remarcar.

Els projectes que s'enduran part dels 200.000 euros del pressupost (amb un màxim de 50.000 per projecte) se sabran el 28 de maig. A partir d'ara comença el procés perquè la ciutadania els conegui i, entre el 5 i el 27 de maig, perquè els voti. Per fer-ho, cal estar empadronat a Manresa.



Edat mínima dels 16 als 12 anys



Huguet va informar d'algunes novetats introduïdes en aquesta edició. La principal és que l'edat mínima per votar passa dels 16 als 12 anys (complerts el 27 de maig del 2018). Va dir que és una prova pilot i que, si bé els vots comptaran com la resta, se segregaran els resultats de 12 a 15 anys per comprovar fins a quin punt s'impliquen i voten i, per tant, si ha estat bona idea rebaixar l'edat. Ho va motivar, va explicar, que si els membres del Consell d'Infants, que tenen 10, 11 i 12 anys, poden fer debats i participar al ple o en una reunió amb el govern, «també poden opinar sobre assumptes importants per a la ciutat com fa el pressupost participatiu», que justament el 2018 han inclòs tres projectes presentats per infants.

Una altra novetat és que en la presentació pública dels projectes, dimarts vinent a les 6 de la tarda a la Sala Plana de l'Om, a càrrec dels proposadors, es deixarà temps perquè el públic els faci preguntes per resoldre dubtes. Així mateix, a l'enllaç sobre el pressupost participatiu de la web de l'Ajuntament i a l'App Viu Manresa hi haurà un nou apartat (Digue's què en penses) on es podran deixar comentaris sobre els projectes que es consideri. La votació, amb cinc dies més que en l'edició passada, també es podrà fer presencialment: del 7 al 25 de maig a l'OAC i al pavelló del Congost; el 5 de maig a la plaça de Sant Domènec (10 a 21 h); el 12 de maig, davant del Casino (10 a 21 h), i el 19 i 20 de maig a la plaça de Crist Rei (10 a 21 h). «També anirem on se'ns demani: a instituts, a casals de la gent gran, a associacions de veïns. Els vam escriure i als que ens ho han demanat, hi anirem».

L'exposició amb els projectes finalistes, que ara es mostra al porxo de l'ajuntament, voltarà per diversos indrets de la ciutat.

Les propostes, una per una

Llibres a peu de carrer

Crear minibiblioteques a llocs de trobada de la ciutat mitjançant la construcció de casetes de fusta per a llibres. Consell d´Infants de Manresa i FAVM. P 50.000 €

T´explico la meva ciutat. Escolta què dic!

Fer arribar a la ciutadania arxius d´àudio amb descripcions d´edificis i llocs emblemàtics de Manresa. Alumnes de l´escola Sant Ignasi. P 6.000 €

Recuperem la seu social de l´entitat

Actuacions de millora. Casa Regional d´Andalusia a Manresa. P 27.000 €

Bup! Bup! (identificació i tinença responsable d´animals de companyia)

Campanya de sensibilització, distribució de material (bossetes, dispensadors), posar el xip de franc. AV Font dels Capellans. P 44.350 €

L´accessibilitat no és una meta, és un camí

Millorar la senyalització dels espais dels serveis d'atenció a la ciutadania i la informació que donen, pensant en persones amb discapacitat intel·lectual i amb dificultat de comprensió. Fundació Ampans. P 8.000 €

L´arbre dels records

Instal·lar als jardins del cementiri una escultura inspirada en un ametller que sigui una referència i un símbol per a les famílies que han tingut una mort neonatal o gestacional. Associació Little Stars de la Catalunya Central. P 30.000 €

Tots podrem jugar

Parc infantil per a infants amb discapacitats físiques i/o psíquiques. Centre de Recursos en trastorns de l´espectre autista. P 37.377,93 €

Zona esportiva

Pista poliesportiva de formigó al solar que hi ha entre el convent de Santa Clara i el barri de la Balconada. Sandra Guerrero i veïns zona Divina Pastora. P 50.000 €

Pista poliesportiva de Puigterrà

Adequar l'antiga pista de bàsquet del CB Manresa per obrir-la al públic. David Berenguer. P 50.000 €

Adequació de l´entorn del Cruyff Court i la Pl. Milcentenari

Acompanyar el futur camp de futbol amb ofertes de lleure per a persones de totes les edats. AV Barri Antic. P 50.000 €

Endreçar el terraplè del c. Arquitecte Montagut

Construir un mur per contenir l'erosió de la terra, reparar el clavegueram i reordenar el trànsit. AV Sagrada Família. P 44.350 €

Endreçar el barri de les Escodines i carrer de Sant Bartomeu

Revisar els arbres descalçats, evitar que tapin la llum dels fanals, reubicar els contenidors de brossa i col·locar millor les jardineres. Rosa Vila. P 50.000 €

Enllumenat públic barriada Cal Teleca (Fase 2) i asfaltatge del camí

Pere Vinyals. P 34.469,12 €

Dinamització de la Plaça Porxada

Potenciar recorreguts a peu pla des de les entrades dels carrers i l'aparcament i incorporar elements de component lúdic. Anna Reguant. P 15.000 €

Projecte d´ordenació del pla de la Torre Santa Caterina (Fase 1)

Creació d´una graderia per poder-hi seure, pavimentació d´un camí fins al peu de la torre, punts de subministrament d´aigua i d´enllumenat públic. AV de la Torre Santa Caterina.P 50.000 €

Estimem el turó del Puigberenguer

Consolidar zona d'aparcament, netejar i adequar l´espai, instal·lar mobiliari urbà, bancs i papereres. Punt d'aigua potable. Francesc Rubio. P 50.000 €

Adequació de la zona verda del polígon Bufalvent

Zona de descans amb bancs, més arbres i enllumenat públic. AV Cal Gravat. P 50.000 €

Millora del parc del Cardener (zona Pont Nou)

Plantar-hi arbres, posar taules i bancs per seure-hi, endreçar les esplanades per fomentar el joc lliure i l'esport. Anna Garcia. P 50.000 €

Vine a jugar al pati del Casino!

Crear un parc infantil al pati del Casino destinat a infants de 0 a 12 anys. Cèlia Fíguls i Eduard Brunet. P 50.000 €

Convertim el parc del Castell en el pulmó verd del centre de Manresa (Fase 2)

Instal·lació d'enllumenat. AV Passeig i Rodalies. P 50.000 €