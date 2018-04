El banc de sang de Manresa regalarà una rosa als donants el dia de Sant Jordi

El proper dilluns, dia 23, el Banc de Sang i Teixits situat a l'Hospital Sant Joan de Déu (Fundació Althaia) de Manresa regalarà als donants una rosa per celebrar Sant Jordi. L'espai de donació estarà obert d'11 del matí a 3 de la tarda i de 4 de la tarda a 8 del vespre a la Planta -1 de l'hospital.

Entre els donants del dia hi haurà els treballadors de Carrefour de Manresa, que per quart any faran una donació en grup i, a més a més, s'uniran a la celebració de Sant Jordi al Banc de Sang.



4.901 donacions a Manresa

L'any 2017 es van fer 4.901 donacions a la ciutat de Manresa i 7.001 a tota la comarca del Bages. Cada dia es necessiten entre 800 i 1.000 donacions de sang a Catalunya per cobrir les necessitats dels hospitals. La campanya de Sant Jordi arriba dues setmanes després de Setmana Santa, època a la qual les donacions baixen un 20% pel canvi d'hàbits de la ciutadania, i ajudarà a millorar les reserves de sang.

Avui hi ha sang a Catalunya per a les necessitats dels hospitals dels propers 7 dies, quan el nivell òptim serien els 10 dies. D'alguns grups com el 0 negatiu però, només hi ha sang per a 3 dies.

Per ser donant de sang cal complir les següents condicions bàsiques: