El bus urbà de Manresa serà gratuït la diada de Sant Jordi, dilluns

Per tal de fomentar l'ús del transport públic urbà, el bus urbà de Manresa serà gratuït dilluns, durant la diada de Sant Jordi.

L'Ajuntament ha comunicat que, de 7 del matí a 10 del vespre, es durà a terme un dispositiu especial de mobilitat al Passeig Pere III, que comportarà unir el segon tram del passeig Pere III amb la plaça Espanya per al pas exclusiu de vianants, fet que implicarà que els vehicles que circulin per la banda de Correus no podran accedir a la banda del Passeig dels carrers Canyelles i Guimerà.

En l'edició d'enguany, el dispositiu de trànsit s'aplicarà a partir de la plaça Espanya, de forma que els conductors hauran d'optar per circular pel costat dret o esquerre de la plaça, segons la seva destinació. Per la banda dreta accediran a l'Institut Lluís de Peguera, el CAP Bages, Correus, la Policia Nacional, el pàrquing Europa i el car-rer Carrió. Per la banda esquerra, s'anirà al carrer Canyelles, el pàrquing La Farola, i als carrers Guimerà i Circumval·lació, entre d'altres.