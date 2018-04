DIRECTE | Segueix el ple de l'Ajuntament de Manresa

ORDRE DEL DIA

I. PART DISPOSITIVA

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

1.1.- Aprovació, si escau, de l´esborrany de l´acta de la sessió plenària número 3/2018, del dia 15 de març de 2018.-

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1.- Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 1954, de 28 de febrer de 2018, sobre aprovació de la liquidació del Pressupost de l´exercici 2017.-

2.2.- Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 3707, de 13 d´abril de 2018, sobre aprovació del Pla pressupostari a mig termini referent al període 2019-2020-2021.-

2.3.- Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 2554, de 14 de març de 2018, sobre aprovació de l´expedient de modificació de crèdits núm. 2/2018, dins el Pressupost municipal vigent.-

2.4.- Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 3836, de 16 d´abril de 2018, sobre aprovació de l´expedient de modificació de crèdits núm. 4/2018, dins el Pressupost municipal vigent.-

2.5.- Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 3242, de 28 de març de 2018, sobre substitució del titular de l´Alcaldia pel primer tinent d´alcalde, durant els dies 30 i 31 de març i 1 d´abril de 2018.-

3. ÀREA DE TERRITORI

3.1 Regidoria delegada d´Urbanisme i Llicències

3.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la proposta d´alteració dels límits entre els municipis de Manresa i Sant Fruitós de Bages, consistent en modificar la línia dels termes entre les fites F9 i F15.-

4. ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

4.1 Regidoria delegada de Turisme

4.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del Premi Pare Ignasi Puig i Simon 2018.-

4.2 Regidoria delegada d´Ocupació i Emprenedoria

4.2.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases i convocatòria del XIV Concurs d´idees emprenedores i Pla d´empresa del Projecte "Idees Joves".-

5. ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

5.1 Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut

5.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l´impuls i dinamització de la Taula de Salut Mental de Manresa.-

6. ÀREA D´HISENDA I GOVERNACIÓ

6.1 Regidoria Delegada d´Hisenda i Organització

6.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la representació municipal a determinats Consells Escolars de centres de titularitat municipal i Consells de Participació de Llars d´infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya.-

6.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la substitució de la representant municipal a la Comissió Tècnica Assessora de la Xarxa d´Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.-

6.1.3.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l´expedient de modificació de crèdits núm. 3/2018, dins el pressupost municipal vigent.-

6.1.4.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la desestimació del recurs de reposició presentat contra la notificació d´acord d´ordenació i imposició de contribucions especials per a la urbanització del Passatge Burés, entre els carrers Flor de Lis i Mossèn Serapi Ferrer (actualment Passatges Pau Sabater i Manuel Ignasi Vallès), per una finca situada al carrer Flor de Lis.-

6.1.5.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l´autorització al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus per a contractar, amb caràcter temporal, una persona per realitzar les funcions de peó-recepcionista durant el període vacacional.-

6.1.6.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l´autorització al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus per a contractar, amb caràcter interí, dues places vacants del lloc de treball de Tècnic/a de Grau Mitjà.-

7. PROPOSICIONS

7.1.- Proposició del Grup Municipal de la CUP per a l´estudi de la municipalització dels serveis públics externalitzats de l´Ajuntament de Manresa.-

7.2.- Proposició del Grup Municipal de la CUP de suport als Comitès de Defensa de la República i la resistència civil activa i no violenta.-

7.3.- Proposició del Grup Municipal de la CUP sobre la instal·lació de comptadors telegestionables a la nostra ciutat.-

7.4.- Proposició dels Grups Municipals d´ERC i CDC, de denúncia a la criminalització dels Comitès de Defensa de la República per part de l´aparell de l´Estat espanyol.-

8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

II. CONTROL DE L´EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.- Donar compte de les resolucions dictades per l´alcalde i els regidors i regidores delegats de l´Alcaldia des de l´anterior donació de compte al Ple municipal.-

10.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 12, 13, 15, 16 i 17, que corresponen a les sessions dels dies 6, 13, 20 i 27 de març i 3 d´abril de 2018, i de l´acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 9, del dia 13 de febrer de 2018.-

11.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L´EQUIP DE GOVERN.-