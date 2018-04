Dissabte s'instal·laran dues plaques per commemorar els èxits dels Tirallongues el 2017

El 4 de 8 aixecat per la festa major Arxiu particular

La plaça de Crist Rei i la Plana de L'Om lluiran, a partir d'aquest dissabte, 21 d'abril, una placa commemorativa per celebrar els èxits assolits l'any passat per la Colla Castellera Tirallongues de Manresa. Les dues ubicacions han estat escollides perquè van ser els escenaris de les fites assolides en un any molt positiu pels castellers, que han crescut en nivell competencial, en popularitat i en participació.

La Plana de l'Om va ser on els Tirallongues van descarregar el 4 de 8 per la Festa Major de Manresa; i la plaça de Crist Rei on la colla castellera va descarregar la clàssica de vuit (4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7), per la Diada Castellera del mes de novembre passat.

L'acte de dissabte començarà a les 5 de la tarda, amb la trobada de l'alcalde de la ciutat, Valentí Junyent, i la regidora de Cultura, Anna Crespo, amb la Colla Castellera Tirallongues, a la plaça de Crist Rei. Posteriorment, el seguici anirà fins a La Plana de l'Om. En ambdós emplaçaments aixecaran un pilar al lloc on estaran ubicades les plaques.