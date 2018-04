L'Ajuntament de Manresa mostra el seu suport als CDR

L´Ajuntament de Manresa ha aprovat en ple municipal d'aquest dijous una moció que considera que la protesta, les mobilitzacions, la

desobediència civil pacífica i la resistència activa i no violenta "són una forma d´acció política absolutament legítima, pròpia d´una democràcia madura". S'ha aprovat amb els vots de CDC, ERC, CUP i DM, l'abstenció del regidor Miquel Davins i els vots en contra de PSC i Ciutadans.

La moció -en forma d´esmena de substitució de les proposicions presentades pel govern municipal per una banda i per la CUP per una altra- manifesta el suport de l´Ajuntament de Manresa als Comitès de Defensa de la República, com a moviment social que, amb les accions dutes a terme fins el moment, ha defensat els seus objectius de manera pacífica.

L´Ajuntament de Manresa denuncia i es posiciona clarament en contra de les operacions de l´estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials contra les actuacions dels Comitès de Defensa de la República. En aquest sentit, "exigeix l´arxivament de totes les causes obertes contra activistes dels Comitès de Defensa de la República".

Denuncia la criminalització

L´Ajuntament també denuncia la criminalització de la protesta social, la repressió i la violència institucional, i es posiciona a favor de la llibertat d´expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a l´autodeterminació i la construcció d´un país millor, des de baix i per a totes en forma de República.

Els acords presos seran comunicats al Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium Cultural i als CDR de la ciutat.