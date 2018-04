Oriol Amat, economista i exdiputat al Parlament, serà el nou rector de la UVic-UCC

El Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB) ha designat Oriol Amat com a candidat a rector de la UVic-UCC. En la sessió plenària que ha tingut lloc aquest dijous 19 d'abril, els patrons de la Universitat han escollit Amat com a candidat per tal que presenti el seu programa de govern a la comunitat a través d'un Claustre extraordinari que s'ha de celebrar el pròxim 3 de maig. El candidat sotmetrà el seu programa i el Claustre el votarà i emetrà un informe, no vinculant, sobre el seu contingut. El Patronat, vist el pronunciament de la comunitat, nomenarà Amat o podrà obrir una nova convocatòria per triar el màxim dirigent acadèmic de la Universitat pels pròxims 4 anys. L'habitual, malgrat el procés que queda, és que es converteixi en el nou rector un cop designat.

En una roda de premsa que s'ha fet a la sala Doctor Junyent de Casa Convalescència just després del Patronat, la seva presidenta i alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha assegurat que el l'elecció "suposa una barreja d'orgull i satisfacció. Orgull perquè ens hem adonat que la UVic-UCC crea atracció, i satisfacció perquè l'engranatge de l'elecció ha estat rigorós i transparent". El director general d'Universitats de la Generalitat de Catalunya i patró de la FUB, Josep Pallarès, ha posat en valor el model de governança de la Universitat i ha afirmat que el procés de selecció és singular a Catalunya, però "valent i homologable als procediments habituals de la majoria d'universitats internacionals". Pel que fa al candidat, Pallarès ha destacat que el seu programa es basa en la "il·lusió i la cohesió de la comunitat universitària, en posar les persones al centre del projecte, l'excel·lència universitària i maximitzar l'impacte científic, econòmic, social i cultural".

Procés de selecció

El passat 16 de març va acabar el termini per presentar la documentació necessària per optar a la plaça de rector i 13 persones ho van fer. D'aquestes, cinc van complir els requisits que es demanaven a la convocatòria. La Comissió de selecció, en la reunió que va celebrar el passat dia 21 de març, les va analitzar i va acordar elevar a la Comissió executiva del Patronat de la FUB la seva proposta per tal que el Patronat designés un candidat. En aquest punt, el president de la Comissió de selecció del nou rector i patró de la FUB, Josep Arimany, ha explicat que el candidat es va escollir per unanimitat i que "compleix amb el que esperàvem del nou rector de la UVic-UCC: un perfil investigador, trajectòria acadèmica i científica, experiència de gestió i amb un gran impacte en el seu àmbit". A més, Arimany ha assegurat que el pla de govern que defensa Amat per a la Universitat és "engrescador". La regidora d'Universitats de l'Ajuntament de Manresa i membre de la comissió de selecció, Mercè Rosich, ha destacat que "el rector ha de ser un bon líder i el doctor Amat serà capaç de desenvolupar encara més aquesta federació".

El nou rector agafarà el relleu de Jordi Montaña, que aquest mes de juliol acaba el seu segon mandat com a màxim responsable acadèmic de la UVic-UCC. Durant aquests anys, la Universitat s'ha federat amb la Fundació Universitària del Bages donant lloc a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya amb campus a Vic, a Manresa i una seu a Granollers i una altra a Barcelona. A més, aquest curs 2017-2018 s'ha començat a impartir el grau de Medicina amb unitats docents a Vic i a Manresa i institució s'ha convertit en la més transparent segons el darrer informe elaborat per la Fundació Compromiso y Transparencia.

Biografia

Oriol Amat és catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) on va ser vicerector d'Economia i Sistemes d'Informació i director del departament d'Economia i Empresa. Amat també ha estat professor visitant en diverses universitats europees, americanes i asiàtiques.

És president de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) i és autor de diversos llibres de comptabilitat i finances traduïts a diversos idiomes. Ha estat conseller de la Comissió Nacional del Mercat de Valors entre el 2011 i el 2015 i membre del Consell Assessor per a la Reactivació i el Creixement de la Generalitat de Catalunya durant els mateixos anys. Del 2015 fins al 2017 va ser diputat al Parlament de Catalunya. També ha estat membre del Consell Assessor de l'Observatori de la PIMEC i president del Registre d'Experts Comptables.