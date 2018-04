El ple aprova la liquidació del pressupost del 2017 amb un dèficit de 1,3 milions

El ple municipal va donar compte de la resolució de l´alcalde Valentí Junyent sobre l´aprovació de la liquidació del pressupost de l´Ajuntament de Manresa de l´exercici 2017 amb un romanent negatiu de tresoreria de 1.316.510 euros.

Aquesta xifra surt d´un romanent de tresoreria total de 8.926.142 euros, al qual s´ha de descomptar 8.438.266 euros de saldos de dubtós cobrament (morositat) i encara queden 493.876 euros, però després de descomptar els 1.804.385 euros de despeses amb finançament afectat queden els 1.316.510 euros de dèficit esmentats anteriorment.

La xifra de despeses amb finançament afectat surt d´agafar del pressupost totes aquelles inversions que estan en fase d´execució però que els drets reconeguts que les financen són superiors a les obligacions contretes. El diferencial de drets reconeguts que no es compensen amb factures ja carregades a comptabilitat s´ha de treure del pressupost, perquè, si no, inflaria o desinflaria de forma fictícia el resultat.

Dit d´una altra manera, si hi hagués més ingressos que despeses semblaria que hi ha benefici i, en el cas contrari, que hi ha pèrdues, quan simplement es tracta d´obres que passen d´un exercici al següent en molts casos.

La xifra de finançament afectat també afecta al tancament estricte de l´any (el dèficit o romanen negatiu de tresoreria recull l´evolució pressupostària de la corporació mentre que el tancament estricte fa referència a l´exercici en concret), que és de 4.443.686 euros en positiu.

Aquesta xifra surt de 77.366.220 euros de drets pressupostaris liquidats menys els 74.0173.849 euros d´obligacions pressupostàries reconegudes, el que dóna un resultat pressupostari de 3.192.370 euros als què cal sumar 1.251.316 euros de diferències derivades de despeses amb finançament afectat.