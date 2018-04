Premi a l'Escola Agrària de Manresa com a pionera de l'agricultura ecològica

L'Escola Agrària de Manresa i Isidre Martínez, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, rebran el proper dia 27 d'abril un premi BioCultura com a pioners de l'agricultura ecològica a Catalunya. Els guardons s'atorgaran en una gala que tindrà lloc a les 8 del vespre a les Reials Drassanes de Barcelona, el mateix lloc on es va dur a terme la primera edició de BioCultura a Barcelona, ara fa 25 anys.

A la gala hi haurà música en viu (protagonitzada per diferents artistes catalans), l'estrena d'un documental en què pioneres del sector català resumeixen els 25 anys de camí de BioCultura BCN i de tot el sector (i apunten també cap a on aniran els trets en el futur), pica pica ecològic i desfilada de moda orgànica, entre d'altres.

BioCultura, la Fira de Productes Ecològics i Consum Responsable, és una trobada que se situa entre els dos esdeveniments més importants d'aquestes característiques que tenen lloc a Europa. La fira se celebra anualment a Barcelona i a Madrid i cada dos anys a Sevilla, València, Bilbao i la Corunya. La llarga trajectòria de l'esdeveniment, que porta més de 33 edicions a Madrid, posa de manifest l'èxit del moviment de la cultura biològica. A BioCultura s'hi donen cita productors, distribuïdors, professionals i consumidors que demostren el dinamisme del sector.

L'edició de Barcelona tindrà lloc al Palau Sant Jordi, els dies 3, 4, 5 i 6 de maig.

Jornada de portes obertes

Per a les persones que tinguin interès a conèixer l'oferta de l'Escola Agrària de Manresa, dimarts vinent, dia 24 d'abril, ha organitzat una jornada de portes obertes. Començarà a les 6 de la tarda a la finca de Can Poc Oli, on es farà la trobada i la presentació de les pràctiques que ofereix l'escola. A les 7, els participants es traslladaran a les instal·lacions de la FUB i a les 8 es deixarà un espai per a consultes i comentaris individuals.

Les inscripcions es poden fer en aquest enllaç o escribint a l'adreça ccagraria.manresa@gencat.cat o al 93 874 90 60.