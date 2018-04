Protesta de Stop Comptadors a la plaça Major de Manresa

La Plataforma Stop Comptadors Telegestionables ha dut a terme una concentració davant l´ajuntament de Manresa coincidint amb la celebració del ple municipal en el què es debatia la moció del grup municipal de la CUP.

Els membres de la plataforma han defensat el seu dret a decidir quin tipus de comptadors de la llum volen i a no utilitzar els digitals que s'estan implantant.

Han exigit també al govern municipal que fos conseqüent amb la moció sobre els comptadors telegestionables que va aprovar en la sessió plenària del mes de novembre de l'any passat.

La moció aprovada el novembre passat instava el Govern de la Generalitat a acordar una suspensió temporal en el desplegament de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables degut a que el Govern central no ha donat cap resposta satisfactòria a les peticions del Parlament de Catalunya sobre els nous comptadors en relació a la protecció de dades dels consumidors, ni a la protecció sobre la salut dels ciutadans, i fins que no es realitzin estudis concloents sobre la no repercussió per a la salut, i la seguretat en la protecció de dades.