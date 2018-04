L'ascensor entre Santa Llúcia i plaça Major ja fa viatges amunt i avall

La importància de l'entrada en funcionament de l'ascensor que lliga el carrer de Santa Llúcia amb la plaça Major de Manresa, salvant 12 metres de desnivell, ha quedat més que demostrada, aquest matí de divendres, en l'acte d'inauguració. Hi han assistit prop d'una trentena de persones, entre l'acalde, veïns, comerciants del sector, regidors i tècnics responsables. Les obres han tingut un pressupost de 176.648 euros, dels quals, 125.000 corresponen a l'ascensor, finançat per Criteria Caixa a través del conveni de Fàbrica Nova. Els restants, han servit per condicionar l'espai exterior, ampliar l'accés des de la plaça Major, fer la marquesina de fusta i instal·lar la senyalització informativa. Aquests diners provenen d'un fons FEDER.

L'ascensor funcionarà de les 6 del matí a les 12 de la nit els 365 dies de l'any. Un horari que, ha explicat el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, es podrà ampliar en dates assenyalades si es considera convenient, com per la Festa Major de Manresa.

Un dels aspectes en els quals s'ha posat més de relleu en les intervencions ha estat la gran millora de la connectivitat entre el Barri Antic i les Escodines que aporta la nova instal·lació. Així ho ha remarcat l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent. Com ell, el regidor Aloy ha destacat el "magnífic" i "digníssim" resultat de l'actuació, que ofereix una preciosa vista de la Seu des de la parada de la plaça Major, a l'interior del solar de propietat municipal que s'ha adequat per accedir a l'ascensor. Per part seva, la presidenta de l'Associaciació de Veïns del Barri Antic, Anna Martínez, ha agraït "la millora per a la qualitat de vida" dels veïns i veïnes que representa la nova instal·lació. Ha desitjat que, de mica en mica, amb les actuacions que es van fent aquest barri "passi de la v baixa de vell a la b alta de bonic".

Cal dir que els primers viatges han estat una mica 'accidentats' perquè no s'obria la porta de l'ascensor al carrer de Santa Llúcia. El motiu és que hi havia posada la clau de seguretat. Una anècdota en una inauguració que ha deixat més que demostrada la necessitat que hi havia de dotar la ciutat d'una instal·lació que evités, sobretot per a les persones grans i amb mobilitat reduïda, l'incòmode pendent de la Baixada del Pòpul. Entre les persones presents a la inauguració que l'esperaven amb candaletes hi havia Agustí Perramon, veí de les Escodines.