L'economista i exdiputat Oriol Amat, rector de la UVic-UCC

Oriol Amat i Salas (Barcelona, 1957) serà el nou rector de la UVic-UCC. L'economista i exdiputat al Parlament per Junts pel Sí va ser escollit ahir a la tarda per rellevar Jordi Montaña, que plegarà el juliol després de completar dos mandats de quatre anys cadascun.

A partir d'ara, Amat, escollit per unanimitat en la sessió plenària celebrada pels patrons de la universitat d'entre els cinc candidats possibles, haurà de presentar el 3 de maig el seu programa de govern en un claustre extraordinari. Un cop la comunitat l'hagi votat, el patronat el nomenarà. Malgrat aquest tràmit, hauria de passar alguna cosa molt inesperada perquè no acabi sent el nou rector.

El màxim dirigent acadèmic de la UVic-UCC per als propers quatre anys és catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat per la UPF, on va ser vicerector d'Economia i Sistemes d'Informació i director del departament d'Economia i Empresa. Amat també ha estat professor visitant en universitats europees, americanes i asiàtiques. És president de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, i autor de diversos llibres de comptabilitat i finances traduïts a diversos idiomes. Ha estat conseller de la Comissió Nacional del Mercat de Valors entre el 2011 i el 2015 i membre del Consell Assessor per a la Reactivació i el Creixement de la Generalitat de Catalunya els mateixos anys. Del 2015 al 2017 va ser diputat al Parlament com a independent per JuntsxSí. També ha estat membre del Consell Assessor de l'Observatori de la PIMEC i president del Registre d'Experts Comptables.