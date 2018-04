Veïns de la Guia es manifesten contra els desallotjaments previstos al barri

Una seixantena de persones s'han manifestat aquest divendres al vespre pel centre de Manresa per protestar pels desallotjaments que hi ha previstos al barri de la Guia, tres dels quals programats dilluns vinent, 23 d'abril.

La manifestació ha arrencat a 2/4 de 8 del vespre a la plaça de Crist Rei, des d'on els concentrats han marxat cap al carrer d'Àngel Guimerà. Allà han tallat la circulació de vehicles una estona i, seguidament, han passat per la plaça de Sant Domènec i el carrer del Born per arribar fins a l'estació de la Renfe. Ha estat en aquest punt quan s'ha llegit un manifest i s'ha donat l'acció per finalitzada.

Els veïns es tornaran a mobilitzar dilluns, davant del bloc 3 del barri, a les 11 del matí.