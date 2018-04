1,9 milions per a la millora de l'enllumenat

El ple de l'Ajuntament de Manresa va donar llum verd a la incorporació al pressupost municipal d'1,9 milions d'euros d'un préstec sense interessos atorgat per l'IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) del ministeri d'Energia.

Segons ha explicat el govern municipal, en aquests moments s'està elaborant el projecte executiu per determinar quines actuacions es faran amb aquest finançament. Es tractaria d'una intervenció «independent del concurs que es va paralitzar». Cal recordar que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, un organisme que depèn de la Generalitat, va anul·lar i obligar a repetir el plec de clàusules del concurs que l'Ajuntament de Manresa va convocar el juliol del 2017 que regulava les obres de renovació de l'enllumenat públic en10 sectors de la ciutat. Una operació valorada en més de 2 milions d'euros per a la substitució de làmpades de vapor de sodi (llum groga) per noves de led (llum blanca).