La botiga sense llum des de fa 6 setmanes porta la seva frustració al ple sense resultats

«Jo insto, tu instes, ell insta, però nosaltres sense llum». Aquest va ser el trist resum que Pablo Solar Lekunberri va fer del debat viscut al ple de l'Ajuntament de Manresa dijous al vespre sobre els nous comptadors digitals de la llum.

Dimarts farà sis setmanes que la botiga de productes naturals La Magrana està sense llum. Endesa va tallar el subministrament per negar-se a acceptar la instal·lació del nou comptador digital.

La CUP va recollir el seu cas, i considerant que molts ciutadans s'han preocupat pel tema i veuen impossibilitada la seva negativa a la instal·lació del nou comptador, pel risc de tall elèctric per part d'Endesa, va presentar la moció.

Fent ús del reglament de participació ciutadana, Pablo Solar, de La Magrana, es va adreçar al ple per demanar als regidors que es posessin a la pell dels afectats. Va afirmar que es tractava «d'un tema de salut pública, no de sensibilitat personal», i va demanar que l'Ajuntament fos «al costat de la gent, no de les corporacions».

Va defensar que l'exposició a camps electromagnètics té una incidència real sobre la salut, però en comptes d'actuar en conseqüència es deixa que el corró de la burocràcia passi per sobre dels ciutadans d'una forma que va considerar escandalosa.

La seva petició era clara: «que s'informi a la gent. Que se'ns faci costat». A partir d'aquí la cosa es va encallar perquè el regidor de la CUP Jordi Garcés i el regidor del govern Pol Huguet es van acusar mútuament de mentir.

Huguet va assegurar que la CUP mentia dient que l'Ajuntament no havia fet res, quan havia complert fil per randa la moció sobre aquest tema del novembre passat. Va dir que l'Ajuntament no té competències en aquesta matèria, no li pertoca recomanar als ciutadans quins són els millors comptadors, no hi havia hagut voluntat de la CUP de negociar una moció amb acords factibles i s'havia optat «per la política-espectacle, per jugar amb la ciutadania per treure un rèdit polític».

Garcés li va replicar que no només mentia sinó que manipulava, perquè no havia anat ni a veure els afectats i s'havia limitat a enviar una carta que no els ajudava en res, que no es tractava d'aprovar mocions de cara a la galeria sinó d'unes persones sense corrent elèctric feia 6 setmanes, que ja tardava l'Ajuntament a posar els serveis jurídics al seu costat o a dir que en comptes de voluntat política el que hi havia era covardia política, i ja n'hi havia prou «de tirar merda» als altres. El govern va votar en contra de la moció.