El Casal-Ot de Creu Roja ha atès 226 infants en 25 anys

Enguany fa 25 anys que el Casal-Ot de Creu Roja treballa de dilluns a divendres al local de la plaça del Mil-Centenari amb infants de 3 a 12 anys. Durant aquest temps n'hi han passat 226. Professionals i voluntaris fan possible l'atenció integral d'aquesta canalla amb risc social. També ho fan possible empreses com Remsa, que hi col·labora fa cinc anys amb la venda de llibres de segona mà per Sant Jordi i, des de fa un parell d'anys, editant i venent una llibreta.

Ahir, Miquel Riera, president de Creu Roja Manresa; Judit Farell, responsable del Casal-Ot, i Montse Camps i Gessamí Dato, de Remsa, van fer balanç dels 25 anys i, també, de la seva relació.

Els infants del Casal-Ot –39 el 2017 de 22 famílies– hi van d'1/4 de 6 de la tarda a 3/4 de 8 del vespre. Durant aquestes hores reben suport escolar, treballen les emocions i també fan un berenar saludable, que ajuda a pagar Remsa.

Enguany, la portada de la llibreta l'ha il·lustrat Jaume Gubianas. Costa 3,5 euros i es pot comprar a la botiga de Remsa al carrer de Jaume d'Arters de Manresa.