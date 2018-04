L'ascensor de la plaça Major ja fa viatges

De 6 del matí a 12 de la nit els 365 dies de l'any, amb la possibilitat d'ampliar-lo en dates puntuals si es creu necessari. Aquest serà, finalment, l'horari de l'ascensor públic que enllaça el carrer de Santa Llúcia amb la plaça Major salvant 12 metres de desnivell. Ahir al matí va començar a fer viatges amunt i avall. El guàrdia de la plaça Major l'obrirà i tancarà.

La inauguració va portar una trentena de persones, entre polítics, veïns i comerciants i tècnics, al solar muncipal habilitat per accedir a l'ascensor per la plaça Major –just a sobre del carrer del Balç–, on s'ha instal·lat una càmera de vigilància. Per la banda del carrer de Santa Llúcia, dóna al número 9 i s'ha construït a la caixa d'escala d'un edifici municipal. Al panell interior de l'aparell, a banda de la planta 0 (Santa Llúcia) i la 3 (plaça Major) hi ha els números 1 i 2 per si en un futur s'incorporen més parades al carrer del Balç.

En les intervencions, l'alcalde, Valentí Junyent, va posar especialment l'accent en la millora que suposa l'ascensor per a la connectivitat de Vic-Remei, Barri Antic i Escodines, és a dir, el Centre Històric, i per a les persones amb mobilitat reduïda. Pensant en les que fa temps que l'esperaven, va demanar disculpes pel retard, tenint en compte que, d'entrada, es va dir que funcionaria per la Llum.

Marc Aloy, regidor d'Urbanisme, en va explicar la gènesi. Va recordar la impossibilitat de millorar l'accessibilitat a la Baixada dels Drets –actualment en obres– amb algun sistema mecànic i la decisió de traslladar aquesta idea al carrer de Santa Llúcia per salvar la incomodíssima Baixada del Pòpul. El regidor no va estalviar elogis per a l'equip tècnic de l'obra amb adjectius per referir-se al treball executat com «magnífic» i «digníssim». Certament, l'espai d'accés a la plaça Major està més que aconseguit i ofereix una bonica vista de la Seu.



Qualitat de vida

Anna Martínez, presidenta de l'Associació de Veïns del Barri Antic –també hi havia la de les Escodines i el de Vic-Remei–, va agrair «la millora per a la qualitat de vida» dels veïns i va confiar que sigui un pas més per a la dignificació del barri.

En el primer viatge oficial les coses no van anar com s'esperava i, a Santa Llúcia, les portes no es van obrir. Va ser una anècdota: faltava desbloquejar la porta. A l'elevador s'hi entra per una banda i se'n surt per l'altra (doble embarcament) i hi caben 8 persones.