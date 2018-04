Més de 120 arbres plantats en una matinal de feina a Manresa

Un centenar de voluntaris, juntament amb representants d'empreses i entitats, encapçalats per la Fundació Rosa Oriol, així com regidors i personal municipal, han participat aquest matí a la plantada d'arbres a la llera del Cardener, que s'emmarca en el projecte participatiu de "Recuperació de la llera del Riu Cardener", presentat per la Fundació Rosa Oriol, que va ser un dels guanyador dels pressupostos participatius 2017. En un matí radiant i calorós, els participants han plantat més de 120 arbres i arbustos.

Arbres com aurons blancs, aurons negres i verns, i arbustos com saücs, alocs, tamarius, gatells o b&eacut e; salicàcies. Són les espècies, adients per a una ribera fluvial i per al clima de Manresa, que s'han plantat aquest matí a la llera del Cardener, en el marc de la plantada participativa que s'ha organitzat, que forma part del projecte que va ser un dels guanyadors del Pressupost participatiu 2017.

Després que diverses empreses constructores fessin una tasca prèvia de preparar el terreny, avui els participants han plantat els més de 100 arbres, al llarg de tot el matí. La majoria eren voluntaris de la Fundació Rosa Oriol i persones a títol individual. També hi ha hagut representants d'empreses, entitats financeres i personal i regidors de l'Ajuntament. L'alcalde, Valentí Junyent, també ha fet una visita als treballs, ha agraït als participants la bona feina per recuperar la llera del riu i ha recordat que la col·laboració ciutadana és essencial per fer realitat projectes que beneficiïn el conjunt de la ciutat. També han estat presents a la plantada els regidors d'Entorn Natural, Pol Huguet; i d'Urbanisme i Llicències, Marc Aloy; els representants de la Fundació Rosa Oriol Sor Lucia Caram i Gabriel Prat; i el dirigent de La Caixa Jaume Masana, entre altre s.

Des de les 10 del matí i fins al migdia, a la zona més propera al riu, sota el parc de Josep Vidal, entre la carpa del Riu i el pont del Congost, s'ha dut a terme la plantada popular. L'acció, que n'ha tingut d'altres de precedents, s'emmarca en el projecte participatiu de "Recuperació de la llera del Riu Cardener", presentat per la Fundació Rosa Oriol, que va ser un dels guanyador dels pressupostos participatius 2017. L'objecte del programa és la recuperació de la vegetació de ribera d'aquest indret, mitjançant la retirada d'espècies exòtiques invasores i la plantació d'espècies autòctones.

Fins ara, la pròpia Fundació Rosa Oriol i diverses empreses de la ciutat han col·laborat amb l'Ajuntament de Manresa per tal de fer algunes feines prèvies, com la retirada de canyes i l'anivellament del sòl. Gabriel Prat, en nom de la Fundacio Rosa Oriol, s'ha mostrat satisfet d'haver pogut culminar el projecte, "tenint en compte que quan vam arribar aquí no es podia passar, estava tot ple de canyes", i va animar la ciutadania a donar a conèixer i a gaudir d'aquest indret de la riba del Cardener tan atractiu i proper a la ciutat.