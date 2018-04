Un primer aniversari més actius que mai

El 17 de març passat es va complir un any de la inauguració del nou local de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, ubicat en el complex cultural-esportiu de l'Ateneu Les Bases.

L'entitat està allotjada a la segona planta d'aquest funcional equipament i disposa d'una espaiosa sala per a les diverses activitats que s'organitzen, i altres espais per a treballs administratius i de reunió.

El fet de disposar de l'estatge social en un equipament públic on conviuen diverses entitats propicia poder treballar en xarxa i, per tant, col·laborar mútuament.

Actualment, participem en el programa LECXIT promogut per la Fundació Jaume Bofill i que té per objectiu treballar amb els infants d'una forma lúdica i amena per millorar la seva comprensió lectora. Aquest projecte, que es va iniciar fa uns sis anys, enguany ja té més de cent punts a Catalunya. Amb la finalitat d'estimular la lectura, el treball s'efectua en xarxa amb uns protagonistes indispensables que són l'escola, la família, i el voluntariat.

Una bona experiència

Tots aquests agents socials valoren molt positivament aquesta iniciativa educativa. La Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, en col·laboració amb la biblioteca de l'Ateneu Les Bases, també hi participa amb sis persones voluntàries que fan una tutoria individual amb nens i nenes de quart de primària de les escoles públiques de Manresa. Cal dir que és una experiència molt enriquidora per a totes les parts participants.

La confortabilitat de l'equipament de l'Ateneu també permet organitzar diverses activitats amb la deguda comoditat per part dels assistents. En aquest aspecte cal valorar molt positivament les tertúlies que tracten de diversa temàtica i mitjançant les quals es procura que els assistents hi participin activament. Darrerament, hem tingut la col·laboració de Joan Segon, veterà viatger i expert fotògraf, per explicar-nos els seus viatges arreu del món. Les seves pedagògiques narracions, i els seus excel·lents reportatges fotogràfics, mereixen l'elogi dels assistents. L'acceptació d'aquesta programació s'ha evidenciat amb la sala d'actes plena de gom a gom. Interessants passejades per l'Índia, Israel, Palestina... El dijous 26 d'abril, a les 8 del vespre, ens tornarà a sorprendre amb les imatges i explicacions del seu viatge per la Patagònia, Buenos Aires, Iguazú....

Apropant-se el dia de Sant Jordi, un any més, la comissió assistencial de la Coordinadora farà arribar a les vuit residències per a persones grans de Manresa l'obsequi d'una obra al·legòrica de la diada del reconegut pintor i professor Jaume Casacuberta.

Assemblea de la FATEC

Un parell de dies després, concretament el 25 d'abril, se celebrarà la 35a Assemblea General de la FATEC (Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya) a Manresa. La jornada de treball tindrà lloc a l'auditori de la Plana de l'Om i per als acompanyants dels delegats s'ha previst una visita lúdica i cultural per diversos indrets de la ciutat. El dinar se servirà a l'espai gastronòmic de l'Escola Joviat. L'assemblea de l'any passat es va celebrar a la Pobla de Mafumet, Alcover (Tarragona), i els assistents representaven gairebé 100 casals d'arreu de Catalunya. Entre delegats i acompanyants s'hi van aplegar més de 250 persones.

Un dels acords aprovats l'any passat va consistir en l'elaboració d'un document en defensa del sistema públic de les pensions i la seva millora. Vet aquí, doncs, una reivindicació que ben segur tornarà a plantejar-se. Enguany, amb la col·laboració de la Coordinadora, esperem que la jornada sigui tot un èxit organitzatiu com també ben profitosa de continguts.

I, com que a les persones grans ens agrada molt viatjar, del 22 al 26 de maig hi ha previst un viatge cultural i gastronòmic per terres de la Manxa. Com sempre, en qualsevol de les activitats de la Coordinadora tothom hi és convidat. Quants més siguem, més força tindrem!

Víctor Feliu i Ferrer és membre de la junta de govern de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes.