Dues habitacions de les golfes d'un edifici cremen sense ferits a la ctra. de Cardona

El fum que sortia de l'edifici del número 32 de la carretera de Cardona de Manresa ha alterat aquest migdia la tranquil·litat dels veïns. Dues habitacions de les golfes del bloc esmentat han cremat poc després de la 1 i han provocat una certa alarma fins que han arribat tres dotacions dels bombers i han sufocat l'incident en poc més d'un quart d'hora.

Tot i l'espectacularitat que sempre genera la visió del fum, el foc no s'ha propagat i, tot i que els inquilins de la finca han hagut de desallotjar els seus pisos i sortir al carrer, l'accident no ha causat ferits. Els bombers han ventilat les estances i, una hora després de rebre l'avís, han donat la incidència per acabada.