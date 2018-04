El flamant ascensor públic s'espatlla i deixa atrapat un usuari a Manresa

Accidentada estrena de l'ascensor públic que uneix la plaça Major de Manresa amb el carrer de Santa Llúcia. Ahir va passar 3 hores fora de servei a causa d'una avaria per la qual l'Ajuntament demanarà les explicacions pertinents, ja que el mal funcionament a més de produir-se menys de 24 després de l'obertura al públic va deixar atrapat durant 40 minuts un usuari.

Un home es va quedar tancat ahir passades les 10 del matí i els bombers van haver d'intervenir-hi perquè en pogués sortir. L'incident va tenir lloc l'endemà mateix de l'estrena del nou ascensor.

El cos de guàrdia de la Policia Local a la plaça Major va avisar el servei tècnic de l'empresa que porta el manteniment de l'ascensor quan van ser alertats que no funcionava i van comprovar que hi havia una persona a dins. Però els tècnics responsables del manteniment eren fora de la comarca del Bages i no s'hi podien desplaçar immediatament per resoldre la situació.

Davant d'això es va optar per avisar els Bombers, que es van desplaçar a la plaça Major i van obrir les portes de l'elevador a un quart i cinc de dotze del matí.

Posteriorment va arribar el servei tècnic i va començar a fer una revisió per aclarir les causes que havien portat al mal funcionament del mecanisme. Requerit per aquest diari, el govern municipal va assegurar que «demanarà les explicacions pertinents».

Un cop finalitzades les obres d'execució i obtinguts els permisos tècnics, divendres va entrar en funcionament l'ascensor, que ha de servir per establir un itinerari adaptat en aquest punt del Centre Històric.

L'ascensor es va presentar públicament en un acte amb la presència de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, el regidor d'Urbanisme i Llicències, Marc Aloy, la presidenta de l'AV Barri Antic, Anna Martínez; la presidenta de l'AV Escodines, Carme Carrió; el president de l'AV Vic-Remei, Vicenç Cano; així com veïns, veïnes, comerciants del sector, regidors i tècnics municipals.

L'ascensor ha de funcionar cada dia de la setmana, de les 6 del matí a les 12 de la nit, un horari que fins i tot es podria ampliar amb motiu d'activitats excepcionals.

El conjunt de les obres han tingut un pressupost de 176.648 euros, dels quals 125.000 corresponen a l'ascensor, que ha estat finançat per Criteria Caixa a través del conveni de Fàbrica Nova; i els 51.648 euros restants han servit per condicionar l'espai exterior, ampliar l'accés des de la plaça Major, fer la marquesina i instal·lar senyalització informativa, uns diners provinents d'un fons FEDER.