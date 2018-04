Més de 450 persones visiten la UPC Manresa durant la jornada de portes obertes

Els estudiants interessats en la oferta formativa de la UPC Manresa, entre els quals cada vegada hi ha més noies, han anat a conèixer l'escola durant la jornada de portes obertes del Campus de Manresa. Tots han assistit a unes sessions de benvinguda on se'ls ha donat informació general del centre i del Campus de Manresa, i després se'ls han ensenyat les instal·lacions i se'ls hi informat de manera més personalitzada de tots els grau que s'imparteixen a l'escola.

Cada grup d'estudiants ha pogut passar pels diferents espais destinats a cada grau: tallers, aules, laboratoris, museu,? on responsables dels graus i estudiants d'aquests els donaven informació específica dels graus i els resolia tots els dubtes que plantegessin. La jornada ha comptat amb la implicació transversal dels membres de la UPC Manresa. Estudiants, professors i personal d'administració i serveis han acompanyat els visitants i han donat una visió del centre des de la òptica de la seva posició en el centre educatiu.

Un cop finalitzada la visita a l'escola, els estudiants han seguit la jornada visitant la Residència Universitaria i la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa, on se'ls ha obsequiat amb un detall ben dolç.