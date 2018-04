La música d'«Els Miserables» omple el carrer del Balç

Victor Hugo, Valjean, Fantine, Cosette canten entre les velles pedres del carrer del Balç, i els racons, els vells tallers medievals, escolten les belles cançons del musical «Els Miserables». El grup Entorn i els responsables de la dinamització d'aquest espai històric de la ciutat, pràcticament únic perquè de carrers medievals soterrats només se'n conserva un altre a Cervera, han plantejat els darrers anys una vista especial de les estances rehabilitades i la fórmula, que va variant segons els participants, suma èxits en cada edició.

Es tracta d'una visita que dura una hora, aproximadament, en la que és canten algunes de les cançons del musical, però la representació teatral original és molt més llarga, pel que ha calgut fer una adaptació limitant molt el temps. Els actors i cantants manresans que participen a la representació, aquest any acompanyats dels petits del cor de La Salle, interpreten «Qui sóc jo?», «Vaig somiar un somni», «Estels», «El castell de cristall», «L'amo de l'hostal», «A la meva vida», «Sols per mi», «Surt el sol», «Cant del poble», «Beu amb mi», «Salva'l», «taules i cadires buides» i «Epíleg». I el discurs teatral ens porta per un guió que ens situa en la França del XIX.

Enguany, l'elenc ha estat format per una cinquantena de persones, que en les darreres setmanes han treballat per posar a punt aquesta escenificació, una de les propostes més singulars d'un teatre popular interpretat per a petits grups, perquè el mateix escenari, les petites estances del carrer del Balç, no permet que es puguin fer representacions amb grups grans.