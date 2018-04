Un acte institucional convida a "recuperar" la "lectura reposada" dels llibres

La biblioteca del Casino de Manresa ha estat l'escenari aquest dilluns al matí d'un acte institucional que per primer cop ha organitzat la delegació del govern de la Generalitat a la Catalunya Central per commemorar i obrir formalment la diada de Sant Jordi. Un acte que neix amb voluntat de continuïtat i que vol tenir un caràcter itinerant, de manera que en anys vinents es preveu dur-lo a terme en municipis i escenaris diferents. I que en aquesta primera experiència ha combinat missatge institucional, missatge crític en defensa de la lectura clàssica i missatge poètico-artístic.

Qui ha volgut aprofitar l'esdeveniment per fer una crida a la reflexió ha estat el director dels Serveis Territorials de Cultura, Lluís Cerarols, que ha instat a aprofitar la diada per recuperar la lectura "lineal, reposada, concentrada" que ofereixen els llibres, enfront de l'"allau dispersa" a que aboca l'ús generalitzat de les noves tecnologies. Cererols ha posat en relleu que des de la invenció de la impremta i, amb ella, la popularització de llibre, "la societat va conèixer la lectura lineal i anava dipositant lentament en la memòria més profunda aquells sabers que estructuraven el món mental i anaven creant complicitats amb altres coneixements, d'una forma ordenada i progressiva".

Però que, per contra, amb la irrupció de les noves tecnologies "aquella lectura en solitari, en silenci, que anava desgranant idees i coneixements per anar-los dipositant de forma estructurada en el fons de la ment de cada persona es veu profundament alterada". Per al director dels Serveis Territorials de Cultura, hi ha el perill que la pràctica "de la lectura concentrada i en silenci, que comportava un llibre, vagi minvant fins a quedar en una mena de reducte d'una elit en trànsit de desaparèixer". Lluís Cerarols ha alertat que "els nous temps són temps de lectures disperses. Dispersió versus concentració. Per això alguns pensadors actuals consideren que la nostra ment té cada cop més dificultats per pensar de forma profunda i creativa. És possible que la lectura on-line sacrifiqui la capacitat que permet la lectura profunda i així el pensament profund i crític". I en aquesta línia es demanava si "aquesta nova manera de llegir és una de les causes de la important davallada de la lectura de llibres", i feia una crida a, "sense voler menystenir les noves tecnologies, fer un esforç per fer compatible el seu ús amb la lectura lenta, concentrada amb el llibre. És una qüestió de dosificació i de trobar estones per a tot".

Antoni Daura, expresident del Gremi de Llibreters de Catalunya, ha fet una crida a una nova participació massiva en una diada "de la que els catalans ens en podem sentir-nos orgullosos i presumir-ne arreu. Un fenomen insòlit per als forasters que ens visiten". També ha aprofitat el seu discurs per expressar un desig: "M'agradaria que tota aquesta gent que avui surt massivament als carrers, en la tria de llibres es deixés anar per la intuició i la prescripció. Que més enllà d'aquells títols coneguts i que a tota hora es publiciten arreu dels grans mitjans de comunicació, avui la gent es deixi sorprendre. Que intenti remenar entre les lleixes de les llibreries i les parades i que no vagi tan predisposat a buscar els títols de moda".

L'acte, que ha comptat amb una lectura poètico musical ('Clar de lluna'), a càrrec d'Anna Miralpeix (veu) i Nuna Gee (piano) l'ha tancat l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que ha destacat que "el d'avui és el dia de l'escriptor, però sobretot és el del lector. I el dia d'avui és allò que som. Un dia que traspua que Catalunya és un país culte i avançat".

A l'acte hi han assistir els directors territorials de diferents àrees, l'alcalde de Manresa i el president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas, representants de diferents cossos d'emergències i seguretat vinculats a la Generalitat, escriptors, llibreters i editors, entre altres.