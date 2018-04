Calmet diu que buscaran turistes perquè ara la ciutat es creu el potencial que té

En la darrera sessió del Consell Municipal de Turisme, el regidor responsable d'aquesta àrea, Joan Calmet, va defensar que ara toca anar a buscar turistes, la qual cosa representa un canvi d'escenari important en relació amb el que s'havia fet fins ara.

Per què abans no i ara sí? Calmet ho defensa dient que, «fins fa quatre o cinc anys, l'estratègia turística de Manresa no estava suficientment definida i, si tirem vint anys enrere, segurament ni tan sols es veia ella mateixa com una ciutat turística i, per tant, el govern no considerava que calia fer-hi una inversió important». Al seu entendre, «en aquests moments pot ser un pol d'activitat econòmica important. Òbviament, no és l'únic, però hi creiem i hi posem recursos». En concret, aquests recursos han consistit a «fer l'encàrrec a Turisme i Fires de Manresa perquè ho entomés. Vam contractar un gerent d'aquest àmbit perquè ho treballi adequadament [Albert Tulleuda] i aquest gerent ha format un equip amb sis persones que treballen específicament el tema del turisme. És a dir, hi ha un decisió de govern que va en aquesta línia», remarca.

Anar a buscar clients



Calmet comenta que «ara la voluntat que tenim des de l'oficina de turisme és d'anar a comercialitzar, d'anar a buscar clients. El que jo vaig dir [al Consell Municipal de Turisme] és que, d'alguna manera, fins ara esperàvem que la gent vingués. En venia més o menys, però estàvem una mica a l'expectativa. Ara el que hem de fer és agafar la iniciativa i, a més a més de la gent que ja ve per ella mateixa amb les campanyes que es puguin fer de promoció, nosaltres hem d'anar a buscar mercats potencials on es belluguen centenars de milers de persones per veure la capacitat real que hi ha treballant amb aquests operadors turístics que vingui més gent». La proposta és dir «que tenim el que tenim, però com ho podem treballar perquè a vosaltres us sigui més útil. Quin tipus de producte necessiteu que nosaltres us puguem oferir perquè Manresa sigui realment atractiva per als visitants».

Fer parada a Manresa



En aquest sentit, en la sessió del Consell Muncipal, tal com ja va informar aquest diari (vegeu l'edició de diumenge passat), Tulleuda va explicar que «un dels mercats que podem anar a buscar és el dels autocars que passen unes hores en un lloc i no necessàriament hi pernocten». Turisme que arriba a punts com la Costa Brava, Barcelona i la Costa Daurada, que podria fer parada a Manresa. L'objectiu és treballar en aquesta direcció en un termini de dos anys.