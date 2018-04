Els Diables de Xàldiga convoquen per al 28 d'abril la seva segona 'carretillada'

Els Diables de Manresa, una secció de Xàldiga, organitzen la segona carretillada popular, el projecte que van iniciar l'any passat i que aquest any repeteixen amb més força.

La carretillada popular "neix l'any passat de l'afany d'apropar el foc, la carretilla, a tot el col·lectiu de la ciutat, tant nens, adolescents, adults i fins i tot avis. Va ser un acte on qualsevol persona que volgués, podia cremar una carretilla vestida de diable, amb les nostres forques i a ritme també dels tabals".

Aquest any la celebraran el dia 28 d'abril a la plaça Gispert. De les 5 de la tarda a 2/4 de 10 de la nit, durant tota la tarda, es podran cremar carretilles aptes per als més menuts i els més ganàpies. També hi haurà diverses demostracions de foc per part del grup i es podran apadrinar carretilles (un altre projecte que va néixer l'any passat per fer que la ciutat participi encara més de la festa, on per 1 euro es podia apadrinar una carretilla, on, un cop apadrinada, el padrí posava el seu nom a la carretilla i aquesta va ser cremada el dia de la trobada de diables).