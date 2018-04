El nou ascensor públic de Manresa torna a estar avariat

L'ascensor públic que enllaça la plaça Major de Manresa amb el carrer Santa Llúcia va ser estrenat ofcialment divendres i ni dissabte ni diumenge ni dilluns no ha funcionat amb normalitat.

De fet, el mateix dia de l'estrena quan l'alcalde Valentí Junyent, el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, i els presidents veïnals convidats van fer el primer viatge ja hi va haver problemes. Concretament, quan va arribar a Santa Llúcia no es podien obrir les portes i a base d'insistir amb els botons es van acabar obrint. Al següent viatge, amb altres regidors i veïns, va passar el mateix fins que es va dir que el problema era que no s'havien desbloquejat adequadament les portes de Santa Llúcia.

Dissabte l'ascensor va deixar atrapat a dins un usuari durant 40 minuts. Va caldre la presència dels bombers per treure'l. Diumenge al vespre un altre usuari va avisar que les portes no funcionaven amb normalitat perquè es tancaven i es tornaven a obrir. Davant aquesta situació i per evitar que ningú més quedés atrapat a l'interior, com havia passat el dia abans, es va tancar l'ascensor per precaució. Dilluns al matí continuava tancat amb una cinta de plàstic de l'Ajuntament de Manresa.

L'Ajuntament va avisar tant el servei tècnic com els responsables de l'empresa que ha fet la instal·lació de l'elevador per aclarir quin problema hi ha.

Així que el flament elevador públic de la ciutat ha tingut una estrena molt accidentada i encara no se sap què li passa.

Un home es va quedar tancat dissabte al matí durant i els bombers el van haver de rescatar perquè pogués sortir. L'incident va tenir lloc l'endemà mateix de l'estrena del nou ascensor.

El cos de guàrdia de la Policia Local a la plaça Major va avisat el servei tècnic de l'empresa que porta el manteniment de l'ascensor quan van ser alertats que l'ascensor no funcionava i van comprovar que hi havia una persona a dins. Però els tècnics responsables del manteniment eren fora de la comarca del Bages i no es podien desplaçar immediatament per resoldre la situació.

Davant d'això es va optar per avisar els bombers que es van desplaçar fins a la plaça Major i van procedir a obrir les portes de l'elevador perquè l'home atrapat pogués sortir. Això va ser a les 11.20 h.

Posteriorment el servei tècnic va arribar i va començar a fer una revisió per aclarir les causes que van portar al mal funcionament de l'aparell. El govern municipal va assegurar que "demanarà les explicacions pertinents".

Es va estrenar divendres

Un cop finalitzades les obres d´execució i obtinguts els permisos tècnics, divendres va entrar en funcionament l'ascensor per salvar els onze metres de desnivell entre el carrer Santa Llúcia i la plaça Major de Manresa, i que ha de servir per establir un itinerari adaptat en aquest punt del Centre Històric.

L'ascensor es va presentar públicament divendres en un acte amb la presència de l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, el regidor d´Urbanisme i Llicències, Marc Aloy: la presidenta de l´AV Barri Antic, Anna Martínez; la presidenta de l´AV Escodines, Carme Carrió; el president de l´AV Vic-Remei, Vicenç Cano; així com veïns, veïnes, comerciants del sector, regidors i tècnics municipals.

L'ascensor ha de funcionar cada dia de la setmana, de les 6 del matí a les 12 de la nit, un horari que fins i tot es pot ampliar amb motiu d´activitats excepcionals.

Les obres han tingut un pressupost de 176.648 euros, dels quals 125.000 corresponen a l´ascensor, que ha estat finançat per Criteria Caixa a través del conveni de Fàbrica Nova; els 51.648 euros restants han servit per condicionar l´espai exterior, ampliar l´accés des de la plaça major, fer la marquesina i instal·lar senyalització informativa, uns diners que provenen d´un fons FEDER.

La instal·lació s´ha dut a terme al número 9 del carrer de Santa Llúcia, on hi ha un edifici municipal que actualment no tenia ús definit i que, per les seves característiques físiques i de relació amb l´entorn, era idoni per a la implantació de l´ascensor. Per la part superior, l´ascensor desemboca sobre el carrer del Balç, en un solar de titularitat municipal, que dona a la plaça Major.

L´actuació també ha inclòs l´execució d´un itinerari de vianants que connecta l´ascensor amb la plaça Major, tot generant un pas que actua de mirador, amb vistes a la a la basílica de la Seu i altres punts d´interès de la ciutat.

Per dur a terme les obres, s´ha enderrocat l´escala interior de l´edifici de propietat municipal del carrer Santa Llúcia, per deixar un espai adequat per al buc de l´ascensor, adaptat a persones amb mobilitat reduïda i amb doble embarcament a 180º. Per tal de fer més visible el caràcter públic de l´ascensor, les portes són de vidre.