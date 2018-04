El Passeig s'omple de llibres i roses, des de primera hora del matí

La Diada de Sant Jordi ja batega amb força, aquest dilluns a primera hora del matí, al centre de Manresa. Desenes de parades de roses i llibres ocupen ja tot el passeig de Pere III, des de la Bonavista fins la Muralla de Sant Domènec, i l'ambient de passejants, quan són 2/4 de 10 del matí, ja és força elevat. Es veuen, sobretot, infants, que recorren el centre de Manresa amb les seves escoles.

Les parades de roses (predominen les vermelles, però també hi ha una notable presència de les reivindicatives grogues) s'estenen al llarg de tota la rambla manresana, des de la Bonavista (on es reparteixen més esponjadament) fins la Muralla de Sant Domènec. Els punts on hi ha més concentració de venda de roses és a partir de la plaça Espanya i, sobretot, a la plaça de Crist Rei.

Pel que fa a les parades de llibres, el Passeig també n'acull un gran nombre, sobretot en el tram que va de la plaça Espanya fins la la Muralla.



L'agenda d'avui a Manresa

Per avui hi ha previst a Manresa:

- L'acte institucional de la Generalitat. Serà a les 9.30 h, a la biblioteca del Casino, hi intervindrà el llibreter i fins fa poc president del Gremi de Llibreters, Antoni Daura, i es farà l´espectacle poètic-musical Clar de lluna, a càrrec de la vocalista Anna Miralpeix acompanyada al piano per la Nuna. En acabar, xocolatada desfeta amb coca de forner.

- «La llegenda de Sant Jordi». A les 9.30 , les 10.20 i les 11.2 0h, al pati del teatre Kursaal. Escenificació de le llegenda a càrrec del Jan i la Júlia, els protagonistes del Servei Educatiu del teatre Kursaal. Adreçada als alumnes d´educació infantil de les escoles de Manresa.

- Signatures de llibres a la parada d´Abacus. D´11 a 12 h, Pep Molist (La Verònica vol un amic, Les enigmàtiques fotos del senyor Clarissa), de 12 a 13 h, Josep Renalias i Galdric Sala (Història de Manresa explicada als infants de 30 anys. O més), de 18 a 19 h, Ivan Tapia (Mystery book), de 19 a 20 h, Mar Pavón (Estimat Bau, El bassal del rei Olaf).

- Signatures a la parada d´Òmnium Bages-Moianès. A les 12 h, Pep Molist (Paraulotes de les fines i Les enigmàtiques fotos del senyor Clarissa) i Ignasi Cebrian (L´anella verda de Manresa. 40 retrats d´un patrimoni ambiental). A les 13 h, Miracle Sala (La força de les paraules i La mort és molt bèstia). A les 18 h, Agustí Franch (La capsa de música) i Montserrat Garcia Ribas (Les harmonies fràgils). A les 19 h, Pep Garcia (Postals presents per a una mare absent).

- Diada de Sant Jordi a la Font dels Capellans. A les 17 h, a la sala polivalent del barri, jocs, tallers i animació infantil. Organització: Associació de Veïns.

- «A tota veu!». A les 19 h, al passeig Pere III, davant del Casino, lectura pública de poesia. Organització: Òmnium Bages-Moianès.