Sant Jordi 2018: Independentistes encerclen les parades de Ciudadanos i del PSC al Passeig

Un grup de persones amb cartells contraris a l´aplicació de l´article 155, a la supressió de l´autonomia i cridant consignes a favor dels presos polítics han encerclat per uns minuts les parades que els partits de Ciudadanos i del PSC han tingut durant tot el dia al Passeig de Pere III. Els fets han passat pel voltants de quarts de set de la tarda.

Els primers a rebre l´escridassada del grup d´independentistes ha estat Ciuidadanos que en aquell moment comptava amb la presència del diputat al Parlament de Catalunya Antonio Espinosa i del regidor a l´Ajuntament de Manresa Andrés Rojo. Espinosa s´hi ha tornat posant-se bé per a les fotografies, encarant-se a algun manifestant, estripant alguns dels papers que els han deixat sobre la taula de la parada i fotografiant l´acte.

Després ha tocat el torn a la parada del PSC, separada per pocs metres i on en aquell moment havia qui va ser dipuitat a les Corts a Madrid, Jordi Marsal i el regidor i cap del grup municipal a l´Ajuntament manresà Felip Golzàlez. La litúrgia ha estat la mateixa i els manifestants han encerclat també la parada exhibint cartells i cridant les corresponents consignes. Els pocs socialistes que hi havia en aquell moment ho han rebut amb posat estoic deixant passar la tempesta.